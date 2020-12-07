Снежные ванны и «любовные письма»: уроки обольщения от дальневосточного леопарда в Приморье попали на видео

Пикап леопарда удался, ведь у него получилось привлечь внимание дамы. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Жизнь диких животных всегда привлекала внимание человека. Но приоткрыть окно в природу не всегда удается. И как же здорово, что сейчас есть фотоловушки, способные зафиксировать уникальные моменты «будних» зверей. На этот раз в центре внимания приморский национальный парк «Земля леопарда». Установленной там фотоловушке удалось запечатлеть трогательный эпизод общения двух дальневосточных леопардов. Чтобы понять, что за снежные ванны и «любовные» письма, нужна разъяснительная бригада.

Сотрудники парка отмечают, что на видео сперва появляется самец Leo 104M, который оставляет запаховую метку, валяясь в сугробе, для молодой самки Leo 181F, живущей по соседству. Стоит отметить, что такое поведение говорит о том, что самец – уверенный хозяин на этой территории и здоровый зверь, готовый привлечь вторую половинку.

Пикап леопарда оказался действенным, ведь его уроки соблазнения сразу привлекли внимание дамы. Через несколько дней к той же фотоловушке пришла и самка 181F, которую привлек запах избранника. Она подошла ровно на то же место, где хищник принимал снежные ванны и словно широко улыбнулась.

- На самом деле, такой «улыбки » леопарды обнажают особый орган обоняния, позволяющий им улавливать запахи других особей, - отмечают специалисты национального парка «Земля леопарда». - Такое поведение имеет научное название – флемен.

Кстати, особенности общения леопардов помогут ученым в изучении краснокнижного подвида.

Стоит отметить, что видео было получено во время съемок документального фильма канала EBS Республики Корея.