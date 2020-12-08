Стали известны подробности показательного избиения школьницы на глазах толпы сверстников в Приморье

Публичное избиение может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Фото: принтскрин видео.

Школьный конфликт, который обернулся настоящим скандалом, случился в поселке Заводской. Напомним, что 13-летние девочки во дворе образовательного учреждения решили выяснить между собой отношения. Только вот способ выбрали крайне негуманный. На видео, которое попало в сеть, подросток избивает сверстницу руками, дергает за волосы, валит на землю и продолжает наносить хаотичные удары. Что именно стало причиной такого агрессивного поведения девочки – пользователям сети было неизвестно.

Но больше всего возмущения приморцев были вызваны тем, что наблюдала за показательным избиением девочки толпа. А судя по закадровому голосу, снимали кино – мальчики, которые даже не пытались урегулировать ситуацию. Напротив, кричали, смеялись и всячески подбадривали зачинщицу драки.

В связи с этим инцидентом в управлении образования администрации Артемовского ГО началась проверка. Полицейские уже установили личности «героев», их опрашивают сотрудники ведомства. В мэрии уже есть информация о том, что конфликт между девочками возник из-за оскорбления. Как отмечает руководство школы, школьницы еще во время последнего урока начали выяснять отношения.

- С руководством школы сегодня проведена беседа уполномоченным по правам ребенка Ольгой Романовой, на котором присутствовали начальник управления образования Натальей Макиенко, инспектор по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних Александра Срибная, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе администрации Артемовского ГО. - Уполномоченная по правам ребенка поручила руководству школы провести профилактическую работу с педагогами и родителями школьников, организовать совместное занятие на тему буллинга. Управлением образования планируется привлечение психолога к работе с детьми и с родителями в частном порядке. Кроме того, к беседе с детьми привлечён молодой педагог, которая, по мнению специалистов, сможет быстрее найти общий язык и понимание с учениками.

По результатам проверки будет дана оценка действиям руководства школы. Также будет рассматриваться вопрос об организации воспитательной работы. Во вторник, 8 декабря, в школе состоится родительское собрание. Отдельно будут беседовать на счет тех детей, которые наблюдали за конфликтом девочек и снимали все на камеры.

В обстоятельствах произошедшего также намерен разобраться и региональный СК. А результатом его работы может стать возбуждение уголовного дела.

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