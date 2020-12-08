Во Владивостоке депутату пробили во «Фреше» лишних 7 кило курицы

Наталья приложила фото чека в качестве доказательства

Жительница Владивостока Наталья Кочугова не скоро еще забудет, как сходила за покупками в магазин сети «Фреш 25» на Красного Знамени. Лишь придя домой, она обнаружила в чеке странную строку: грудка цыпленка свежемороженая – 7 кг – 1618 рублей. Вот только на курице, которую она на самом деле покупала, стоит цена в десять раз меньше – 161,8 рублей. Оказалось, что ей пробили товар весом чуть больше 700 граммов как целую оптовую партию.

Об этом Наталья рассказала в своем блоге на Фейсбуке. Кстати, Наталья Кочугова – депутат думы Владивостока, она часто рассказывает о различных проблемах города и несправедливостях в своем блоге. Но даже она была в шоке от того, что произошло.

- Нет, ну когда они мне кофе продавали на 50 рублей дороже, я еще могла понять - типа ценник старый забыли поменять. Но сегодня они мне пробили вместо 0,710 граммов куриной грудки 7 кг курицы, я просто охренела, прости Господи.... Так сотрудники еще на полном серьезе утверждают, что может мы реально приобрели у них 7 кг, и деньги отдавать не хотят. Одна моя хорошая знакомая повторяет мне постоянно - проверяй чеки сразу в магазине! А мне все лень. Ну вот, ученье мне на будущее.

Посту Наталья приложила тот самый чек от 8 декабря и фото курицы. Сомнения отпадают – цифры действительно одинаковые, но только умноженные ровно на десять. Чудеса магазинной математики.

В то время как на самой курице цифры в 10 раз меньше

На данный момент мы не располагаем комментарием от торговой сети. А вод подписчики Натальи упражняются в остроумии: «цыпленок-мутант», «с такой грудкой, какие же у него окорочка».

А некоторые рассказывают свои истории на эту же тему. Например, как вместо одного лимона в чеке оказывалось 10 килограммов. И тоже, как и в случае Натальи, подозрительно большой чек проверили только дома. Но деньги в итоге вернули.

Как уточнила Наталья корреспонденту "КП", за семь кило куриной грудки ей в итоге деньги тоже вернули.