«Внутри могут находиться люди». Горе-рыбаки в Приморье продолжают топить машины

Машина провалилась под лед в Приморье. Фото: nadega.inform

Недавние смерти рыбаков, запреты и предупреждения экстренных служб, остаются незамеченными любителями зимней рыбалки в Приморье. На неокрепший лед в разных районах края так и тянет желающих добыть наваги и корюшки. Однако цена за свеженький улов порой оказывается слишком высока.

– В районе Тавричанки, устье второй речки, обнаружен данный авто. Внутри могут находиться люди. Может, кто знает, кому принадлежит машина?, – поделился в социальных сетях очевидец, продемонстрировав красноречивое фото утопленника.

Кадр оказался одновременно страшным и красивым. Honda Insight словно памятник японскому автопрому вмерз в лед, на поверхности осталась красоваться лишь часть багажника. Как выяснилось позже, к счастью, водитель успел покинуть салон, прежде чем отдать дань Посейдону.

Подобная ситуация наблюдается не только в Надеждинском районе Приморья. Рыбаки так и норовят проверить лед на водоемах на прочность, не учитывая, что он еще только начал устанавливаться. Так, микроавтобус не смог покорить ледяные просторы реки Артемовка, также известной как Майхе.

Еще один любитель зимней рыбалки. Фото: dpskontrol125rus

А в Шкотовском районе Приморья недалеко от деревни Речица пострадавших оказалось сразу несколько.

Для электромобиля даже подобное происшествие может закончиться печально. Фото: dpscontrol

В Шкотовском районе желающих порыбачить хоть отбавляй. Фото: dpscontrol

Напомним, представители МЧС настоятельно рекомендуют не выходить и не выезжать на лед. Это может стоить жизни.

«Кто собирается на рыбалку, едьте сразу ко мне – обменяем тачку на блок наваги», «Такое чувство, что у ребят запасные тачки стоят. Одну утоплю, на другую сяду», «Люди, выезжающие на лед, я так понимаю вам машина не нужна. Отдайте мне, я ездить буду», «Дань Посейдону, чтобы лучше клевало», «У меня ощущение, что это новый вид спорта – зимняя рулетка. Каждый, кто выезжает, проигрывает», «Надо их номера на базу «Дрома» закидывать, чтобы потом машины не смогли продать», – отмечают в интернете приморцы.

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