«Честно, жить не хотелось»: парализованная жительница Приморья, ослепшая на один глаз, шьет маски, чтобы покупать лекарства и кормить детей

Стоимость маски варьируется в пределах 300 рублей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Спасибо вам, добрые люди! Даже не представляете, сколько отзывчивых людей у нас. Если честно, жить не хотелось. Денег не было ни на лекарства, ни на еду. Но сейчас все налаживается. Я занимаюсь любимым делом, теперь и заказы есть, поэтому верю, что все будет хорошо».

Валентине Маркеловой 55 лет. В своей небольшой квартире на Тихой во Владивостоке она живет вместе с тремя детьми, всего у нее их четверо. Несколько лет назад у нее случился инсульт, после которого левая часть тела оказалась полностью парализована. Но даже это не мешает ей заниматься любимым делом – шитьем. Рассказываем об уникальной судьбе дальневосточницы, которая доказывает на личном примере, что нет ничего невозможного.

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАКАЗЫ

Шить Валентина Владимировна начала еще в 5 лет. Признается, что тогда в первый раз села за машинку и уже не смогла с ней попрощаться. И вот она с ней уже 50 лет. Чтобы оттачивать навыки она даже закончила техническое училище, после которого начала работать. У Валентины четверо детей. Не живет с ней только один сын, который переехал в пригород Владивостока. Еще один сын присматривает за ней, дочка учится в университете, а самый младший ребенок – школьник. Чтобы кормить большую семью, Валентина Владимировна шила костюмы. Стоит отметить, что речь не об обычных маскарадных нарядах. Мы же обмолвились, что судьба у женщины необычная.

- Заказы на самом деле разные. Были и случаи, когда приходилось шить на группу детей. Это примерно 20 нарядов. Но я люблю это дело, поэтому с удовольствием бралась, хоть часто меня и обманывали, и не платили за мою работу, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Валентина Маркелова, швея с 50-летним стажем. – Но были и достаточно экстравагантные заказы, за которые не каждый возьмется. Я сшила костюмы для московских циркачей, стриптизеров и наряды для шоу людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Валентина Викторовна уже и не помнит, какое количество костюмов она сотворила за все это время. Но в каждый наряд она вложила частицу своей души. А те, кому довелось когда-то поработать с ней, не скупаются на приятные отзывы о ее труде.

«СНАЧАЛА Я ОСЛЕПЛА, А ПОТОМ ПАРАЛИЗОВАЛО ЛЕВУЮ СТОРОНУ»

Несколько лет назад с Валентиной случилась беда. Женщина ослепла, и врачи сказали, что она больше не сможет видеть. На одном глазу у нее диагностировали катаракту, а на другом – защемление зрительного нерва. К счастью, офтальмологи ошиблись, Валентине удалось восстановить зрение. Правда, о 100-процентном она даже и не мечтала. Сейчас она видит одним глазом. Зрение - 7.

- Да, сложное было время. Но я даже слепая умудрялась работать. Платье, помню, сшила. Я же не столько глазами вижу, сколько пальцами. Тактильность мне помогает в этом. А после потери зрения у меня случился инсульт. По кране мере, тогда мне ставили такой диагноз, сейчас уже сомневаются, - продолжает Валентина. – Так вот, после него у меня парализовало левую часть тела. Теперь я передвигаюсь только на коляске, до этого ходила с тростью. Из дома не выходила уже 1,5 года. А из-за пандемии я не смогла оформить инвалидность. Меня отправляли то к одному, то к другом, потом я опустила руки.

В итоге все хлопоты, включая покупку лекарств и продуктов, стали для Валентны непосильной ношей. К счастью, жительницу Владивостока поддержали близкие, не дали ей совсем поникнуть духом. Но жить совсем без денег невозможно, поэтому швея сделала шаг вперед.

«ЕСЛИ МАСКИ, ТО ПУСТЬ БУДУТ КРАСИВЫМИ»

Когда заказы костюмов заметно заредили, Валентина решила начать шить маски. Вспоминает, что тога она подумала: «если маски, только красивый, чтобы и в ресторан, и на корпоратив, и на свадьбу». Тем более, что их актуальность уйдет не скоро. Женщина разместила информацию на своей странице в сети и попросили помочь знакомым распространить ее. Сарафанное радио сработало как никогда быстро. Вскоре все социальные сети трубили о том, что во Владивостоке прикованная к коляске женщина шьет красивые маски.

- Пройти мимо такого обращения я не смогла. Дозвонилась до нее, спросила продает ли она маски. Попросила номер карты. Она спросила, какую маску мне оставить, для кого маска, какого размера нужна и так далее, - рассказывает «Комсомолке» Айлин, покупательница маски ручной работы. - Деньги не хотела сразу принимать, сказала: «а может вы приедете, выберете, а потом расплатитесь?». Я сказала – «нет, давайте сразу переведу, а вы мне оставьте маску для маленькой девочки». Она предложила желтенькую маску с птичкой. Голос у нее очень добрый. Потом больше 50 человек мне написали сообщения с просьбой скинуть номер ее карты.

В итоге на помощь Валентине поспешили десятки человек. У нее уже 20 заказов на пошив масок, женщине даже предложили выставлять их на продажу в местном магазине. Но и на этом чудеса не заканчиваются. На публикацию отреагировало министерство здравоохранения. Там пообещали помочь с оформлением инвалидности. Теория пяти рукопожатий в действии. История Валентины доказывает, что люди способны сотворить чуда, просто объединившись.