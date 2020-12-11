«Остались без мандаринок на Новый год». Мощный пожар охватил главную овощную базу в Приморье

Крупный пожар охватил продовольственную базу в Приморье Фото: принтскрин видео.

Очевидцы сообщили о крупном пожаре в районе 6 километра в Уссурийске. Здесь располагается главная оптовая овощная база в крае, которая во время перебоев поставок продукции из Китая, помогает в снабжении всему Приморью.

Как отмечают местные жители, пожар в одном из зданий, расположенных на территории базы на улице Лимичевского, начался ранним утром. Первый тревожный вызов с места ЧП поступил в 07:15.

«Не хило полыхает», «Остались без мандаринок на Новый год. Сейчас они в цене подлетят», «У всех под конец года неприятности, как закономерность какая-то», «Каждый год горит», «И китайский рынок и база горят постоянно. Интересно за какие деньги получают пропуск на эксплуатацию помещений?», «Каждый год горит. Китайцы там соплей из проводов навешали», – делятся мнениями местные жители в социальных сетях.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, первые пожарные расчеты прибыли к складу в 07:24. К моменту приезда брандмейстеров, огонь распространился на 500 квадратных метров по крыше здания. Открытое пламя удалось локализовать в 08:56. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В тушении участвуют 67 пожарных и задействовано 13 спецмашин.

Стоит отметить, что база горит уже не в первый раз. Так, в начале зимы на территории базы загорелся грузовик с овощами из Китая. К счастью, тогда удалось предотвратить распространение огня. А вот в 2016 году серьезное ЧП произошло во время празднования 23 февраля. После тушения специалисты обнаружили труп мужчины.

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