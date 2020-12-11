К новым горизонтам: РРПК получила первый супертраулер для своего нового флота

10 декабря для Русской рыбопромышленной компании (РРПК) станет знаменательной датой, ведь в этот день компания получила в свое распоряжение первое судно будущего обновленного флота. Один БМРТ готов, еще десять на подходе. В свой первый рейс на промысел новый БМРТ должен отправиться в начале 2021 года.

Церемония передачи супертраулера состоялась в Турции на верфи Tersan. Кстати, это единственный БМРТ обновленного флота компании, который собирали за границей. Остальные 10 судов строятся в России на Адмиралтейских верфях с учетом опыта сборки траулера в Турции.

Новый супертраулер был назван в честь заслуженного ветерана отрасли Владимира Яковлевича Лиманова (1933-1990гг.). Владимир Яковлевич всю жизнь посвятил морскому флоту, как в море, где в 1957 году начал работу механиком на судах Сахалинского морского пароходства, так и на берегу – в Инспекции Регистра СССР Министерства морского флота.

- С вводом в строй первого супертраулера РРПК перейдет на новый этап повышения эффективности, - сказал председатель Совета директоров РРПК Глеб Франк. - Использование современных технологий позволит компании повысить безопасность и экологичность промысла, обеспечить максимально бережное обращение с биологическими ресурсами, гарантировать самое высокое качество продукции для наших потребителей во всем мире и создать самые комфортные условия труда и отдыха экипажей».

Супертраулеры нового флота обеспечены всем необходимым для безотходной переработки прямо на борту, без захода в порт. В год один такой новенький БМРТ сможет выловить более 60 тысяч тонн рыбы и произвести более 15 тысяч тонн готовой продукции. Современное оборудование, установленное на каждом таком супертраулере, позволит компании увеличить объемы выпуска филе морской заморозки и начать производство сурими – отбитого и мелко изрубленного мяса.

Безотходное производство на БМРТ нового типа предполагает еще и сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа в два раза. На сегодняшний день это максимально доступный уровень энергоэффективности и экологичности. Добиться таких показателей удалось благодаря новейшему оборудованию.

- Мы существенно нарастим производство филе морской заморозки и первыми в России начнем выпуск высококачественного сурими из минтая, - отметил Глеб Франк. - Я уверен, что этот продукт будет востребован на многих рынках, включая рынки Японии, США, Европы, Китая, Юго-Восточной Азии и, конечно, России.

Еще одно принципиальное отличие нового супертраулера РРПК от всех остальных БМРТ, это новый подход к работе с экипажем. Уютные каюты, просторная столовая, сауна, кинозал и тренажерный зал. Иными словами, проектируя супертраулер, конструкторы позаботились о том, чтобы экипаж мог с максимальной самоотдачей выполнять поставленные перед ним задачи.

-Я сам работал на рыболовных судах и потому как никто другой понимаю, какой бесценный подарок мы сегодня преподносим нашим рыбакам, - подчеркнул генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. - «Владимир Лиманов» - это не просто высокоэффективный рыболовный траулер. Для команды это по-настоящему второй дом, в котором им предстоит несколько месяцев подряд жить и работать. На супертраулере созданы все условия для того, чтобы работа была безопасной, а отдых – максимально комфортным. Недостижимые ранее мощности судна по вылову и переработке продукции обеспечат рыбакам достойный доход.

Супертраулеры, собираемые на Адмиралтейских верфях, будут вводить в строй парами с разрывом около года между ними. Сдача первых двух судов, полностью построенных в России, запланирована на 2021 год. Новые траулеры придут на смену устаревающим мощностям нынешнего флота компании. Так, РРПК уже вывела из эксплуатации БМРТ «Баженовск» в сентябре текущего года. Проект строительства траулеров реализуется в рамках государственной программы «инвестиционных квот», нацеленной на обновление отечественного рыбопромыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов.