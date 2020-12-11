Спасая жизни: ковидный госпиталь Дальнегорска укомплектовали необходимыми лекарствами и оборудованием

В Приморье по-прежнему сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В начале декабря на базе городской больницы Дальнегорска был развернут ковидный госпиталь, для чего пришлось в экстренном порядке переоборудовать терапевтическое отделение. Непростой оказалась ситуация и с поставками необходимого оборудования и лекарственных средств. Все это требовало оперативного решения, благо, нашлись те, кто не остался в стороне.

Региональное отделение партии «Единая Россия» передала в распоряжение госпиталя необходимые лекарственные средства «Арепливир» и «Фрагмин», необходимые для лечения больных коронавирусной инфекцией. Это, кстати, не только жители Дальнегорска, здесь принимают в том числе пациентов со всего севера Приморья: Ольгинского, Кавалеровского, Тернейского районов.

И.о. главного врача Дальнегорской городской больницы Роман Поляков рассказал, как удалось в сжатые сроки развернуть госпиталь на 100 коек и как на сегодняшний день обстоят дела в медучреждении.

- Для преодоления эпидситуации в Дальнегорске потребовались экстренные меры, дополнительные лекарства и дополнительная аппаратура. Сейчас в стационаре идет монтаж разводки кислорода, который так необходим пациентам. Новая система предусматривает 80 точек раздачи. Люди задышат и будут здоровы. В «красной зоне» сегодня работают 49 медиков в смену. Препараты «Арепливир» и «Фрагмин», переданные в госпиталь, используются для лечения стационарных пациентов со средней степенью тяжести заболевания. Эти лекарства- дорогостоящие и дефицитные, это напрямую спасенные жизни, - отметил доктор.

Не осталось в стороне и краевое отделение Общероссийской организации «Красный Крест». Его председатель Надежда Ильина передала в больницу Дальнегорска большой запас дезинфекторов и санитарно-гигиенических наборов, которые помогут сохранению здоровья медиков. Благодаря совместным усилиям ситуация в Дальнегорске выправилась.

Первый заместитель секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Хохлова отметила, насколько важно сегодня поддержать приморских врачей. Эта поддержка в Приморском крае оказывается по поручению Олега Кожемяко.

- Речь идет о недавно организованном учреждении на отдаленной северной территории, которому необходима особая поддержка. Сегодня наше внимание важно для всех медиков, работающих в «красных зонах» ковид-госпиталей – это касается организации горячего питания для медперсонала, предоставления автотранспорта для их подвоза, деятельности добровольцев в колл-центрах. И в проведении новогодних праздников для тех, кто 31 декабря будет на своем рабочем посту, в том числе. Я хочу обратиться к неравнодушным людям и пригласить их присоединиться к нашей акции и помочь медикам в это непростое время – и при этом не забывать самим использовать все необходимые средства гигиены», - сказал Галина Хохлова.

Кстати, партия «Единая Россия» оказывает медикам края поддержку с самого начала пандемии коронавируса. В ноябре во Владивостоке прошла акция «Лови гранат», когда врачам одного из госпиталей доставили 30 ящиков фруктов и зеленый чай. Также депутаты передали 250 килограмм свежей красной рыбы медикам поликлинического звена. Подобная поддержка и дальше будет оказываться медицинским работникам края. Так вскоре партийцы по просьбе руководства ковидного госпиталя Дальнереченска направят в их адрес дезинфицирующие и защитные средства.