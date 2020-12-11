На грани жизни и смерти. Уроженец Приморья впал в кому после инсульта в тюрьме Таиланда

Дмитрий оказался в сложной жизненной ситуации в чужой стране. Фото: instagram/vdk_baraholka

Российская диаспора в Таиланде забила тревогу, узнав, что наш соотечественник оказался на гране жизни и смерти. По словам тех, кто обеспокоен за дальнейшую судьбу молодого мужчины, 19 ноября Дмитрий попал в иммиграционную тюрьму в Бангкоке. Почему именно его задержали, на данный момент неизвестно. Но нахождение в исправительном учреждении, да еще и в другом государстве – огромный стресс. Не исключено, что Дмитрий сильно перенервничал, ему стало настолько плохо, что задержанного перевезли в Центральный полицейский госпиталь. Оказалось, что у пациента геморрагический инсульт, поэтому пришлось экстренно делать трепанацию черепа. А после операции больной впал в кому, из которой не вышел до сих пор.

В личном деле мужчины не оказалось информации о месте проживания в Таиланде. Лишь благодаря активности соотечественников в соцсетях, удалось выяснить, что Дима работал в Паттайе и жил в районе Пратамнак. Люди рассказали, что покупали у него соленья и маринады, однако близких в Азии найти не удалось. Поиски продолжились в России.

Загранпаспорт на имя Евсеева Дмитрия Владимировича был выдан в Приморском крае в 2013 году. По откликам в интернете выяснилось, что Дмитрий родился в Уссурийске, какое-то время проживал во Владивостоке и закончил здесь судостроительный колледж. По некоторым данным, после Приморья мужчина мог переехать в Кемерово, а далее перебазировался в Таиланд. Однако подтвердить достоверность этой информации пока попросту некому.

На данный момент к поискам родных человека, попавшего в беду в чужой стране, подключились волонтеры некоммерческой организации «Примпоиск». «Комсомолка» в свою очередь обратилась в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, однако там заверили, что запросов по поводу Дмитрия Евсеева пока не поступало.

Присмотритесь, возможно вы знаете этого человека. Фото: vk.com/chonburi

Редакция просит всех, кто узнал человека на фото или располагает данными о его родных и знакомых, связаться с ними. Также информацию можно передать нам на почту vl@phkp.ru или по телефону +7 914 975-14-14. Надеемся, что общими усилиями мы сможем помочь Дмитрию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14