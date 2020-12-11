«Просто месиво, швинг, автобус». Масштабная массовая авария случилась во Владивостоке

Последствия массового ДТП га Второй речке. Фото: VL.ru

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером, 11 декабря в Советском районе Владивостока. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать отказ тормозов у спецтехники.

Автобетононасос двигался со стороны Зари на Вторую речку. Как уверяют очевидцы, скорость у спецтехники была довольно высокая. В районе моста Schwing начал буквально таранить тех, кто оказался на пути, включая автобус с пассажирами. Затормозить неуправляемой махине удалось, лишь врезавшись в мост.

Большегруз протаранил мост. Фото: VL.ru

Лишь по предварительным подсчетам, механические повреждения получили 16 транспортных средств. С травмами различной степени тяжести к медикам уже обратились 4 человека. Среди пострадавших и двое пассажиров автобуса. Женщине медики оказали помощь на месте, а подросток самостоятельно пришел в травмпункт после случившегося.

Что касается спецтехники, в момент происшествия в швинге помимо водителя находился пассажир. Удар пришелся на его сторону. Мужчина оказался зажат, его пришлось деблокировать. Пострадавший получил серьезные травмы.