Видео с места ДТП во Владивостоке 11 декабря 2020 года: повреждено по меньшей мере 16 автомобилей

Из-за отказавших тормозов бетононасос буквально снес на своем пути несколько автомобилей. Фото: принтскрин видео.

Появилось видео с места масштабного ДТП во Владивостоке 11 декабря 2020 года. По предварительной информации, массовое столкновение автомобилей произошло после того, как у бетононасоса отказали тормоза.

Первые кадры с места масштабного ДТП появились в сети. На них видны искореженные машины, движение перекрыто, работают полицейские. Тут же на месте первую помощь пострадавшим оказывают медики.

По предварительным данным из-за отказа тормозов у бензонасоса было протаранено около 16 машин. За медицинской помощью обратилось по меньшей мере 4 человека. Информация о происшествии уточняется. Не исключено, что пострадавших в этом массовом ДТП окажется больше.