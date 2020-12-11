Массовое ДТП с бетононасосом во Владивостоке 11 декабря 2020: все, что известно о происшествии к этой минуте

Массовое ДТП во Владивостоке произошло из-за отказа тормозной системы бетононасоса Фото: Сергей БАЛАНОВ

Массовое ДТП с бетононасосом Schwing произошло во Владивостоке 11 декабря 2020 года. По меньшей степени 4 человекам потребовалась медицинская помощь. За жизнь одного из участников ДТП борются реаниматологи. Повреждено по меньшей мере 16 машин.

ДТП произошло вечером в Советском районе Владивостока. В это время на дорогах традиционно скапливаются пробки, именно из-за этого в аварии оказалось повреждено около 16 автомобилей.

Бетононасос ехал в сторону Второй Речки со стороны Зари. В районе моста Schwing на большой скорости начал буквально таранить автомобили, стоящие у него на пути. Под удар попал автобус с пассажирами. Неконтролируемый бетононасос остановился только тогда, когда врезался в опору моста.

Автомобили искорежило настолько, что не все люди смогли самостоятельно выбраться из салона. На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции, медики оказывают помощь пострадавшим. Еще предстоит разобрать все нюансы ДТП. На данный момент известно следующее.

По предварительной информации ДТП произошло из-за того, что у бетоновоза отказали тормоза. Очевидцы утверждают, что еще на подъезде к мосту у Schwing была развита очень приличная скорость. При столкновении с бетонной опорой кабину бетононасоса смяло, водитель и его пассажир оказались заблокированы.

За жизнь водителя сейчас борются реаниматологи. По информации источника, на его освобождение из металлического плена ушло некоторое время, но состояние у него крайне тяжелое и шансов не много.

По обновленной информации, спасти водителя не удалось.

Пострадал пассажирский автобус маршрута 24Д. За медицинской помощью обратилось три пассажира, в том числе и один ребенок. По имеющейся информации, подросток самостоятельно обратился в травмпункт, где ему диагностировали перелом. Состояние остальных пострадавших не критичное.

Информация о ДТП дополняется.