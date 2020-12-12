Момент массового ДТП с бетононасосом заснял видеорегистратор

Видеорегистратор заснял момент столкновения с бетононасосом во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Момент массового ДТП с бетононасосом попал в объектив видеорегистратора. Запись размещена в паблике инстаграм recommendation_vl. Как видно на кадрах, еще до момента столкновения водитель бетононасоса понял, что у Schwing неисправны тормоза.

Видеозапись начинается за несколько секунд до столкновения. Schwing едет на аварийных сигналах, водитель пытается маневрировать, постоянно забирая вправо, уходя от столкновения с едущими в потоке автомобилями.

В какой-то момент кажется, что бетононасос выезжает на пешеходный тротуар, но вслед за этим происходит столкновение с двумя автомобилями и затем с автобусом. После этого бетононасос уже понесло влево в сторону опоры моста, где и произошло фатальное столкновение.

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