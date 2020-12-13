Число пострадавших в массовом ДТП с бетононасосом во Владивостоке увеличилось

Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах жуткой аварии. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Число пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке увеличилось до пяти. Еще один человек, как сообщалось ранее, скончался. Уточненную информацию обнародовало краевое УМВД.

Жуткая авария, которая случилась в районе дома №113 по проспекту 100-лет Владивостоку, произошла в минувшую пятницу, 11 декабря. По обновленным сведениям полиции, 55-летний мужчина за рулем Samsung двигался со стороны улицы Маковского в сторону Русской. В какой-то момент водитель с 28-летним стажем теряет управление и врезается в машины: LexusGX470, Daihatsu Terios, BMWХ6, Mercedes-Benz, Nissan Juke, Toyota Land Cruiser, Nissan Dualis, Mazda Demio, Toyota Corona, Toyota Voxy, Nissan Note, УАЗ Патриот и пассажирский автобус ПАЗ. После повторных подсчетов стало ясно, в результате аварии пострадали 14 машин.

- В момент ДТП в салоне автобуса находилось 18 пассажиров, травмированы – 4, у пострадавших диагностированы ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение – отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Амбулаторное лечение назначено также водителю автомобиля Nissan Juke. Водитель спецтехники оказался заблокирован в кабине своего автомобиля и получил тяжелые травмы, от которых скончался в карете скорой медицинской помощи.

В итоге 5 человек были направлены на амбулаторное лечение. В свою очередь, полиция проводит проверку по факту случившегося ДТП.

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