«Сидят на крыше и терпят бедствие»: в Приморье рыбаки, чтобы не утонуть, превратили джип в плот

Пользователи сети обсуждают очередной провал рыбаков. Фото: instagram.com/blog_vladivostok Фото: принтскрин видео.

Очередные рыбаки стали «звездами» сети в Приморье. Любители охоты все никак не могут набраться терпения, чтобы дождаться момента, когда их любимый досуг будет безопасен для их жизней. Как итог – машины уходят под воду вместе с людьми.

Так случилось и сегодня, 13 декабря, утром в Тавричанке. Там очевидцы сняли любопытную картину. Двое рыбаков, стоя на крыше наполовину утонувшей Toyota, словно на бригантине плывут по воде. Ассоциации с известным мультфильмом про мамонтенка появились практически у всех. Только рыбаки ждали не маму, а спасателей, ведь выбраться из заточения самостоятельно было невозможно.

Как сообщают очевидцы, вскоре на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали людей с практически затонувшего джипа. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал, хотя итог мог бы быть трагичным.

Пользователи сети резко отреагировали на новость об очередных промахах рыбаков. Они считают, что после такого количества предупреждений от МЧС об опасности выхода на лед, взрослым людям пора было и прислушаться, ведь на кону из же жизни.