«50 минут лежала на морозе и ждала помощи»: жительница Владивостока упала на ледяном тротуаре и сломала ногу

Невооруженным взглядом видно, что травма серьезная. Фото: предоставлено Анатолием.

Тротуары Владивостока до сих пор не могут оправиться от ледяного шторма, который случился почти месяц назад. Падения на льду заканчиваются даже переломами. К несчастью, это прочувствовала на себе жительница приморской столицы, которая на минувших выходных прогуливалась вместе с дочерью вдоль улицы Адмирала Кузнецова в Ленинском районе.

На помощь женщине поспешили случайные прохожие.

- Я ехал мимо вместе с женой, это было примерно в шесть вечера. В какой-то момент она взволнованно сказала, что там, на тротуаре, лежит женщина. Мы не знали, что с ней, но поняли - нужна помощь. Припарковались и пошли к ней. Нога ее была сильно вывернута. Скорее всего, перелом. Ее дочь сказала нам, что уже вызвала скорую помощь, но пока никто не приехал, - рассказывает Анатолий, случайный участник событий.

Время шло, никто не ехал, а пострадавшая буквально коченела на глазах. Нужно было перенести ее в тепло, но с этим были определенные проблемы. Антон и другие прохожие стали звонить во все службы, которые пришли на ум.

- Нам, по сути, нужны были только носилки, потому что там было адски скользко, просто каток, и сама женщина крупная – было опасно ее так нести. Был удивлен, когда мне отказали в МЧС. Я даже на эмоциях им сказал, что забирать будете тогда замерзший труп. Ведь на улице не май месяц вообще. Спустя минут 50 приехала бригада скорой. Мы донесли аккуратно ее до машины. Еле дотащили, потому что было очень скользко, и ее вместе с дочерью повезли в больницу.

В защиту МЧС приходится признать, что такой случай не входит в зону их ответственности. Да и «скорая» прибыла не так быстро, как хотелось бы, по понятным причинам - эпидемиологическая ситуация увеличила объем работы медиков в несколько раз.

- Если до эпидемии в день к нам поступало по 800 вызовов, то теперь в сутки по 2000. Работы у нас, поверьте, очень много. Цифры только растут, - рассказывает корреспонденту «Комсомолке» Олег Быков, главврач станции скорой медицинской помощи во Владивостоке. – К сожалению, врачи тоже имеют свойство болеть, поэтому у нас уменьшился состав бригад. Разумеется, увеличилось и время ожидания, но мы делаем все возможное, чтобы оказать гражданам неотложную скорую помощь.

Между тем, во Владивостоке продолжается уборка улиц после мощного удара стихии. Спецтехника по ночам вывозит снег, лед и ветки, которые мешают городу вернуться к нормальной жизни. Кстати, как говорит Анатолий, тот скользкий участок уже обработали специальным реагентом, поэтому там сейчас уже стало намного безопаснее.