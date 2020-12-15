«Такой маленький и такой жестокий»: ребенок с «задатками» живодера безжалостно избил щенка на улице во Владивостоке

Щенку не больше 6 месяцев, а он уже узнал, что значит человеческая жестокость. Фото: принтскрин видео.

«Живодер растет», «господи, слезы на глазах от такого», «такой маленький и такой жестокий». Вот уже несколько дней пользователи сети обсуждают видео, на котором мальчик на заснеженной дороге жестоко избивает собачку. Школьник, которому на вид не больше 12 лет, колотит щенка руками, пинает его, нанося точные удары и не жалея своего же питомцы.

Приморцы были крайне удивлены безжалостностью мальчика и предположили, что поведение ребенка напрямую связано с тем, что он видит в семье. Вместе с тем, информации о родителях несовершеннолетнего, истязающего собаку, не было. Как написал автор видео, кадры сделаны на территории 53 школы во Владивостоке. Больше ничего. Однако один из подписчиков группы все же узнал ребенка. Точнее не его, а собаку, потому что щенок оказался породистым, а таких во дворе совсем немного.

- Я каждый день хожу по этой же дороге и забираю ребенка из детского сада. Я видела этого мальчика, сразу обратила внимание на собаку – щенку примерно 6 месяцев, порода - джек-рассел-терьер. Мы даже с этим ребенком обменивались парочкой фраз и здоровались. Дом у нас служебный, все из МЧС, поэтому друг друга знаем, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Елена Евдовитская, жительница приморской столицы. – Когда я увидела видео, почти сразу опознала собаку, только потом мальчика. Конечно, я была удивлена, потому что ни разу не видела, чтобы он себя так вел с ним при мне. На следующий день я снова увидела этого ребенка, выходящего вместе с собакой и родителями из подъезда. Сперва я подозвала девочку из нашего же дома, показала ей видео и спросила, он ли это, указав на мальчика. Она ответила, что да. Тогда я подошла к его маме. Оказалось, она уже все видела и до сих пор в шоке. Не могла поверить, что это ее сын.

По словам Елены, семья приличная, жестокости по отношению к животными или к детям со стороны взрослых никто из соседей не видел. Если бы такое случилось, все бы уже давно знали – информация распространяется очень быстро.

- Мальчик все время стоял с опущенной головой, когда мама пыталась при мне снова выяснить, зачем он так поступил, но причина так и не стала ясна. Известно, что она ходила в школу, чтобы узнать, не проявлял ли он там жестокости по отношению к кому-либо,- продолжает Елена. – Мне известно, что с мальчиком уже работает школьный психолог. Мама планирует еще и обратиться к частному, потому что очень обеспокоена случившемся.

Вместе с тем, видео уже попало в поле зрения правоохранителей. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городского МВД, по данному факту уже проводится проверка.