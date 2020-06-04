Краевая детская библиотека приглашает ребят в литературное путешествие

В Приморской краевой детской библиотеке стартовал читательский конкурс, который называется «Путешествие в лето книжного цвета». В интеллектуальном состязании могут принять участие и детсадовцы, которые уже умеют читать, и подростки. Для каждой возрастной группы библиотекари подготовили списки книг, знакомство с которыми необходимо для победы. Конкурс начался в День защиты детей, 1 июня, и продолжится до 31 августа. А литературный праздник с поздравлениями призеров в стенах библиотеки запланирован на 13 августа.

Вояж в волшебных туфельках

Отправиться в литературное путешествие можно только с посадочным талоном и на необычном транспорте. Первым делом надо отправить заявку на участие в конкурсе на сайте краевой детской библиотеки (pkdb.net). В течение трех рабочих дней в ответ придут билеты с конкурсными заданиями. Выбор - за юным читателем.

- После этого требуется заполнить «посадочный талон» и узнать вид транспорта для виртуального вояжа. А это может быть, к примеру, самолет, самокат или даже волшебные туфельки, - объяснила куратор проекта Светлана Остапчук. - Следующий шаг – прочитать книгу, указанную в билете, и познакомиться с автором. После выполнения всех заданий требуется прислать на электронную почту библиотеки заполненный билет, фото своего транспорта, сделанное своими руками, и страницу для общего артбука. Затем можно отправляться в следующее путешествие.

Фото из архива «КП»

Если кто не знает, что такое артбук, - это рукотворная книга, творческий дневник, креативно оформленный блокнот, а еще коллаж и рисунки, собранные в одну тетрадь. В артбуке могут быть разные мелочи: билетики, бирочки, письма. В него можно поместить все то, что имеет каким-либо образом отношение к теме и автору.

- Конкурс посвящен книгам-юбилярам, у которых в этом году круглая дата с момента выхода в свет, - рассказала директор библиотеки Елена Кулинок. - Разные авторы, разные жанры. Объединяет их то, что все они очень увлекательны. Мы надеемся, что участие в конкурсе «Путешествие в лето книжного цвета» не только поможет организовать содержательный досуг, но и повысит интерес ребят к чтению, расширит литературный кругозор детей.

Фото из архива «КП»

Нескучный «карантин»

Библиотека продолжает онлайн-программы «Сидим дома с книгой». Прежде всего действует фотоакция «Читаю книгу вместе с ...». Библиотекари ждут интересные фотографии читателей с книгой и мамой, дедушкой, сестрой и даже игрушкой. Виртуальное мероприятие закончится 1 июля 2020 года. По итогам акции специалисты Приморской краевой детской библиотеки подготовят выставку с лучшими фотографиями.

По-прежнему можно пройти краеведческий онлайн-спринт «А что есть в Приморье?». Выполнив 10 заданий за полтора часа, можно не только получить сертификат, благодарность или диплом, но и узнать много нового о родном крае.

И конечно, все юные читатели могут присоединиться «ВКонтакте» к группе «Усы, лапы и КОмпания». Там ребят ждет много интересного: информация о книгах и фильмах, видеоролики с участием черепах, попугайчиков и даже змей, опросы и конкурсы. В группе можно поделиться фотографиями и видео своего питомца, рассказать о коте Буське или хомяке Гордоне забавную историю.

Творчество без границ

Онлайн-программы «Сидим дома с книгой» очень разнообразны. И в ряде конкурсов уже определены победители. Так, безусловным лидером баттла ума и креативности «Топ кроссвордов» стала Юля Степанова. На протяжении почти двух месяцев она и другие участники проекта радовали библиотекарей и подписчиков сети «Инстаграм» своими оригинальными творческими работами.

Конкурс видеороликов «Все бегут, летят и скачут» по произведениям Даниила Хармса тоже подошёл к концу. В возрастной категории 4 года победителем стала Офелия Хачатрян. В возрастной категории 5 лет большинство голосов было отдано за Арину Мохнову. В возрастной категории 6 лет победила София Хачатрян. В возрастной категории 7 лет лучшей признана Елизавета Лабазина. Их видеоролики размещены на YouTube-канале библиотеки. Победители получат по электронной почте грамоты, остальные участники - благодарственные письма.

Завершился и инстаграм-конкурс #иллюстрируемдома. В нём приняли участие 73 читателя. Любимые книги иллюстрировали как малыши, так и подростки. Победителей определяли подписчики. Имена и фамилии финалистов уточняются.

Когда закончится режим самоизоляции, когда будет разрешено проведение массовых мероприятий, участники конкурсов смогут встретиться в библиотеке, получить призы и познакомиться друг с другом.

А пока Приморская краевая детская библиотека по-прежнему закрыта для посещений читателями и их родителями и работает, используя только онлайн-форматы.

Почитать можно и плюшевому другу. Фото с сайта ПКДБ

КОНКРЕТНО

Эти книги надо прочитать

ДОШКОЛЬНИКАМ 5-6 ЛЕТ:

ШКОЛЬНИКАМ 7-8 ЛЕТ:

ШКОЛЬНИКАМ 9-10 ЛЕТ:

ШКОЛЬНИКАМ 11-12 ЛЕТ:

ШКОЛЬНИКАМ 13-14 ЛЕТ:

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сотрудники отдела библиотечного обслуживания социально-культурного центра Спасского района провели виртуальную акцию под девизом «Порекомендуй книгу другу», приуроченную к Дню защиты детей. Приходя в библиотеку, ребята часто сталкиваются с проблемой - какую книгу выбрать, чтобы читалась на одном дыхании. Многие полагаются на вкус библиотекарей, некоторые ориентируются на советы друзей или Интернет. Библиотекари Спасского муниципального района предоставили юным читателям возможность рекомендовать книги друг другу. Участники акции получили возможность выразить свое мнение, высказать мысли о прочитанной книге своим сверстникам. Цель акции - пробудить у читателей интерес не только к новинкам литературы, но и к давно полюбившимся или незаслуженно забытым книгам. Все рекомендации ребят библиотекари собрали в один видеоряд. Воспользоваться советами ровесников могут все юные книгочеи Приморья, пройдя по ссылке.