Бесконечная «Горка»: от ненависти к любви

Пьеса «Горка» Алексея Житникова, ставшая одной из лучших в 2018 году, сразу привлекла внимание театров и режиссеров своей актуальностью и острой социальной направленностью. Это не чернуха, которую так любят многие современные режиссеры, а яркая трагикомедия о жизни девушки, которая нечеловеческими усилиями пытается найти себя среди хаоса и кошмара, который происходит вокруг. И главный ее кошмар – это чат, в котором молодая воспитательница общается с родителями несчастной детсадовской группы «Пчёлки».

Музработник Марина - Олеся Белоконь. Фото: Мария Бородина

В качестве режиссера-постановщика театром молодежи был приглашен наш земляк Павел Макаров, который сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге. Приморский зритель его знает по таким спектаклям, как «Здесь живет Нина» и «Сукины дети» (Театр Тихоокеанского флота). Вместе с ним для работы над постановкой из Северной столицы приехали художник-постановщик Егор Пшеничный, художник по свету Эмиль Авраменко и композитор Роман Столяр.

Павел Макаров умеет работать над материалом, вплетая в спектакль множество решений, уходя от классического представления о том, какими должны быть театр и спектакль. Тут нужно не просто смотреть, а наблюдать, замечать детали и анализировать. Роман Столяр, уйдя по возможности от фонограмм и готовых композиций, использует голоса артистов, создавая оригинальное музыкальное сопровождение. Сам спектакль максимально аскетичен в сценографии, но создает объёмное пространство за счет света и находок художника и режиссера.

Настя и Олег - Дарья Мухортова и Сергей Рюмкин. Фото: Мария Бородина

На роль главной героини режиссер выбрал новую актрису в театре Дарью Мухортову. Вот она, молодая воспитательница Настя, которой нужно подготовить утренник в группе и вместе с родителями сделать на территории детского сада ледяную горку.

«Савва, Коля, Лёня, Гриша – собаки… Девочки - все снежинки, кроме тех, кто елочки. Учите слова. Я раздавала на бумажках. Эскимосы, делаем костюмы сами. В эту субботу мы всей группой строим горку для наших детей. Всем быть. Кто сможет, берите лопаты и ведра. Зовите пап. Что делать, если нет пап? Вешаться!.. На оленя костюм есть. Я выше писала. Я выше писала на русском языке, что Илья твой – олень. И костюм есть!».

Сергей Рюмкин и Олег Демчук. Фото: Мария Бородина

Как тут не сойти с ума, когда по бесконечному кругу тянется одно и то же - неподъёмное, непробиваемое? Как те автомобильные покрышки, которые хрупкая героиня тащит на себе на эту горку. Для нее это Голгофа и тяжкий крест.

Дарья Мухортова смогла очень четко и без наигранности показать ту самую уставшую молодую женщину, которая измотана работой, начальницей и парнем, который её порой не слышит.

«Если я до понедельника горку не сделаю, меня в лед закатают и зарплаты лишат», - в который раз пытается донести она это своему мужчине – простому сварщику с большими крепкими руками и любящим сердцем.

Дарья Мухортова, исполнительница главной роли. Фото: Антон Шефатов

Олег (Сергей Рюмкин), как робот, живущий по расписанию – завод, ужин, кино, планируемый отпуск в мае. Он искренне не понимает переживания героини, неоднократно называя ее «конченой». А ведь единственное, чего ей так хочется, так это помощи, настоящего подвига, героя Карбышева. Того самого генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, которого на морозе пытали немецкие солдаты, обливая холодной водой, пока он не замерз.

Именно через образы людей-роботов показывает режиссер заведующую детского сада Зульфию Фаридовну (ее играют сразу несколько артистов), медсестру Жанну (Юлия Орышечко) и музработника Марину (Олеся Белоконь). Они, как бездушные машины одной большой бюрократической системы, до которых воспитательница не может достучаться. Даже дворник дядя Ваня (Олег Демчук) всячески пытается вставить свои пять копеек.

Из-за этой непробиваемости воспитательница вынуждена взять домой на одну ночь мальчика Озода (Игорь Сушков), которого родители не смогли забрать из садика. И благодаря ему она становится другой, в ней просыпается чуткость, нежность, любовь к миру и любовь к детям.

И пусть этот мальчик не так хорошо говорит по-русски, он своей удивительной способностью исполнить песню эскимосов, над которой не одну неделю безуспешно страдает вся группа, показывает ей, что ничего невозможного нет. За этого мальчишку она готова драться, как родная мать, когда за ним приезжает на второй день родственник.

Для нее история, как перерождение, ведь недаром она рассказывает Озоду о значении своего имени, которое в переводе с греческого - «воскресшая».

Только с принятием новой себя, с этим перерождением она получает ту самую горку. Все те, кто так ее раздражал, кого она недолюбливала, приходят помочь ей в декабрьский морозный выходной – дети, родители, ворчливый дворник, парень Олег, сваривший из титана на заводе лопату ради такого дела. Настоящие Карбышевы.

Юлия Никитина. Из личного архива

ОБ АВТОРЕ

Юлия Никитина – журналист, театральный обозреватель, студентка магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).