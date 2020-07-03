2020-07-29T11:25:19+03:00
Общество

Олег Гуменюк: Рекомендую использовать каждый погожий день

Глава Владивостока проинспектировал ход дорожных работ на Толстого и в Днепровском переулке
Милана СОКОЛ
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Проезд от Толстого на Фонвизина сделают удобным и безопасным. Фото: Анастасия КотляроваПроезд от Толстого на Фонвизина сделают удобным и безопасным. Фото: Анастасия Котлярова
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В этом году во Владивостоке ремонт основных магистралей, межквартальных проездов, пешеходных зон проходит по нескольким программам: благодаря городскому бюджету, субсидиям краевого правительства, Минвостокразвития и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По 25 адресам ремонт уже выполнен, по 28 продолжается. Всего в планах на этот год - более 60 дорожных объектов.

Во время объезда городских территорий во вторник, 30 июня, глава Владивостока Олег Гуменюк вместе со специалистами администрации города и подрядных организаций проконтролировал ход дорожных работ в двух районах.

На Толстого появится тротуар

Дорога, ведущая от дома № 25 на улице Толстого к улице Фонвизина, - это небольшой, но очень важный участок дорожной сети, соединяющий два крупных микрорайона. Работы стартовали 15 июня, сегодня участок перекрыт – до 30 июля, здесь идет ремонт дорожного полотна, обустройство подпорной стены и тротуара.

- Эта дорога отличается не только интенсивным автомобильным движением – здесь всегда много пешеходов, – доложил мэру и. о. начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов. - Однако исторически на участке не было предусмотрено тротуара. В этом году мы решили эту проблему: ведем не только асфальтирование дороги, которая будет шириной 6 метров, но и благоустраиваем дорожки для пешеходов.

Чтобы не сужать проезжую часть, принято решение провести обустройство подпорной стены и за счет этого обустроить полноценный тротуар шириной 1,5 метра с ограждением.

- Прошу все работы провести качественно и в срок, – поручил специалистам Олег Гуменюк. – Также обратите внимание на освещение участка. Людям здесь должно быть комфортно и в светлое время суток, и в темное.

Подрядчик в Днепровском переулке уложился раньше срока. Фото: Анастасия Котлярова

Подрядчик в Днепровском переулке уложился раньше срока. Фото: Анастасия Котлярова

По Днепровскому можно ездить

Ремонт дороги в районе домов № 1 - 5 по Днепровскому переулку уже завершен, идет приемка работ.

- Контракт на работы был подписан в конце апреля, объект должны были сдавать в последние дни августа, но подрядчик смог завершить все намного раньше, - рассказал Юрий Трунов. – Стоимость работ составила 2,8 миллиона рублей, гарантийные обязательства составляют три года. Приемка объекта еще не завершена, но люди уже могут пользоваться дорогой.

Всего в этом году в городе планируется отремонтировать 49 таких внутриквартальных проездов, 12 из них уже проходят приемку.

- Настоятельно рекомендую использовать в работе каждый погожий день, – подчеркнул глава города. – Никаких простоев быть не должно. Работа важная, для людей. Все то, что планируем, обязаны выполнить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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