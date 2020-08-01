Народная медицина: 77-летняя жительница Приморья лечила ревматизм марихуаной

Народная медицина – сколько всего необычного таится в этом выражении. Границы безумия в нем неуловимы, а иногда рецепты народного самолечения выходят и за рамки закона. Яркий тому пример – пенсионерка из Приморья. 77-летняя жительница Партизанска вырастила на своем участке 69 кустов конопли. Только вот трава, по ее словам, нужна была для здоровья.

Найти пожилую любительницу дурмантравы удалось благодаря операции «Мак». Как оказалось, ни преклонный возраст, ни проблемы со здоровьем не помешали бабушке растить у своего частного дома наркотики. Более того, вместе с самими кустами конопли, у приверженца народной медицины нашли и марихуану.

- Полицейским женщина пояснила, что незаконно культивировала запрещённое растение и хранила полученное из него наркотическое средство, так как страдает болями в суставах, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Пенсионерка заверила, что использовала коноплю для приготовления компрессов: народная медицина рекомендует данное средство от ревматизма.

Только вот благой мотив не спасет бабушку от наказания. Здесь на поверхности нарушения двух статей уголовного кодекса: «Незаконное хранение наркотических средств» и «Незаконное культивирование наркосодержащих растений». Вот так из-за народной медицины женщина стала фигуранткой уголовного дела.

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