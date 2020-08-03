Ревнив, как Отелло: в Приморье молодой глава многодетного семейства грозился расправиться с младенцем

Настоящая драма сродни шекспировским страстям разыгралась в Октябрьском районе Приморья. Только вот в отличие от героя книг, местный Отелло, желая отомстить благоверной, грозился навредить себе и погубить родного сына. Как считают специалисты, молодой и горячий глава многодетного семейства попросту приревновал свою возлюбленную к ее бывшему сожителю. Необдуманный поступок 23-летнего ревница теперь грозит не только распадом семьи, возможным лишением родительских прав, но и может привести к лишению свободы.

Житель поселка с ребенком на руках забрался за ограждение и открыл крышку газгольдера. Фото: пресс-служба ОМВД России «Октябрьский»

Размеренная жизнь небольшого приморского поселка Липовцы оказалась нарушена вечерним ЧП. В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району позвонила взволнованная женщина. Местная жительница описала картину, которую наблюдала с балкона – молодой мужчина с младенцем на руках зашел за ограждение газгольдера (резервуар для хранения газообразных веществ), стал что-то выкрикивать и достал зажигалку. Именно благодаря бдительности свидетельницы удалось предотвратить трагедию.

Происходящее заметила бдительная жительница соседнего дома. Фото: пресс-служба ОМВД России «Октябрьский»

Утихомиривать разбушевавшегося мужчину, который, казалось вот-вот решится на страшный шаг, приехали майор полиции Виктор Горлов и лейтенант полиции Никита Шевцов. Во время переговоров родителя убедили отдать 7-месячного малыша матери и покинуть опасную территорию.

Переговоры вел майор полиции Виктор Горлов вместе с напарником. Фото: пресс-служба ОМВД России «Октябрьский»

Нерадивого папашу задержали для дальнейшего разбирательства. По сообщению пресс-службы ОМВД России «Октябрьский», сейчас он под стражей. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Вспыльчивый приморец может лишиться свободы на два года. Как удалось выяснить «КП», у молодого местного жителя уже есть судимость, раньше он привлекался за преступление имущественного характера (хищение или кража).

Во время проверки выяснилось, что дебошир проживает с сожительницей. Помимо общего малыша, которому он угрожал расправой, в семье еще трое детей от предыдущего гражданского брака. В пресс-службе прокуратуры Приморского края «Комсомолке» рассказали, что ребята 2007, 2010 и 2012 года сейчас находятся в Октябрьском социально-реабилитационном центр для несовершеннолетних. Самого младшенького отправили в местную больницу, жизни грудничка сейчас ничего не угрожает.

Стоит отметить, что семья не считалась неблагополучной, и не стояла на профилактическом учете, несмотря на судимость сожителя. Возможное бездействие специалистов органов системы профилактики, уже стало причиной прокурорской проверки. Прокуратура также выяснит, добросовестно ли исполняли свои права родители. Результаты напрямую повлияют на будущее четверых малышей.

– В связи с несвоевременным изъятием ребенка из семьи и отсутствием сообщений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в адрес начальника местного отдела Министерства внутренних дел и главы администрации Октябрьского района внесены представления об устранении нарушений закона. Дело взято под особый контроль, – отметила официальный представитель краевой прокуратуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794011" frameborder="0"></iframe> Полицейские отговорили мужчину совершать преступление.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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