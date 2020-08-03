2020-08-03T16:53:24+03:00
Происшествия

Коронавирус в Приморье, последние новости на 4 августа 2020: инфекция уносит все больше жизней

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 4 августа 2020. Число тяжелых больных продолжает расти. Край входит в ТОП-5 на ДВ по количеству смертей
Милана СОКОЛ
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Опасная болезнь продолжает убиватьОпасная болезнь продолжает убиватьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 4 августа 2020 года. Опасное заболевание прогрессирует в крае, эпидобстановка по-прежнему остается нестабильной. Всего за сутки инфекция унесла жизнь еще трех приморцев. Всего с начала эпидемии с новой болезнью не справились 87 человек.

– Последними жертвами коронавируса стали две женщины преклонного возраста и мужчина 56 лет. Инфекция у всех протекала в тяжелой форме, осложнилась наличием хронических заболеваний, – прокомментировали в министерстве здравоохранения Приморья.

За минувшие сутки специалисты зарегистрировали 98 новых случаев COVID. Таким образом край перешагнул отметку в 7 117. По количеству больных Приморье попало на 28 строчку рейтинга российских регионов. А в дальневосточном списке вошло в пятерку регионов, лидирующих по количеству смертей. Утешительной статистику явно не назовешь.

Порадоваться можно разве что за 68 человек, которые пополнили списки выздоровевших. С момента начала пандемии вылечиться смогли 5 456 приморцев.

Статистика по распространению заболевания. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика по распространению заболевания. Фото: yandex.ru/covid19/stat

По словам специалистов, в Приморье продолжает расти число больных, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. Эпидемиологи напоминают, что снизить темп распространения заболевания поможет соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция помещений, рук и поверхностей.

Губернатор Приморского края в очередной раз отметил необходимость усилить контроль за соблюдением мер безопасности, которые действуют в рамках режима повышенной готовности.

– Продолжаем контроль за организацией ярмарочной торговли, работой общественного транспорта – там, где могут возникать вспышки заболевания, очаги распространения инфекции , – поручил Олег Кожемяко.

Только за воскресенье межведомственные комиссии провели больше 3 800 точек. Особое внимание уделялось торговым павильонам, базам отдыха, пляжам, транспорту и предприятиям общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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