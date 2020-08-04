Вакцина от гриппа может стать помощником в борьбе с коронавирусом

Коронавирусная инфекция и вакцина от нее – вот чем заняты умы большинства граждан, думающих о своем здоровье. Но коронавирус – не единственное чего стоит опасаться. Скоро наступит холодная осень, а вместе с ней придут и сезонные заболевания, на существование которых коронавирус никак не повлиял. О том, может ли вакцина против гриппа и пневмококковой инфекции снизить риск заболеть коронавирусом, «Комсомольской правде Владивосток» рассказал участковый терапевт поликлиники №3 Константин Егоров.

На данный момент утверждать, что прививка от гриппа точно снижает риски заболевания коронавирусом, невозможно. Вирус еще недостаточно изучен, делать заявления пока рано. Но Константин Егоров предполагает, что какая-то связь все-таки прослеживается:

– Люди, которые привиты от гриппа, более защищены от заражения любой острой респираторной инфекцией, в число которых, в том числе, входит коронавирус. Конечно, есть люди, которые привиты, но все равно заболевают, даже в тяжелой форме. Это происходит скорее из-за иммунитета, он у всех разный.

Самый верный способ минимизировать риск заболевания (не только коронавирусом) – повысить иммунитет. Для этого Константин Егоров рекомендует соблюдать гигиену сна, режим питания и не забывать о физической нагрузке. Специфические меры защиты от коронавируса – ношение средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и соблюдения социальной дистанции 1,5–4 метра.

Напомним, за последние сутки в Приморье зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса. Всего заболевших COVID-19 в регионе 7216. Лечение в настоящее время проходят более 1,5 тысячи человек. С начала эпидемии не справились с заболеванием 87 жителей края, из них около 60% – мужчины.

Где сделать прививку от гриппа?

В поликлинике по месту жительства, в той, к которой вы прикреплены, на амбулаторном этапе.

Сколько это стоит?

Бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Когда сделать?

Основной период вакцинации – сентябрь–ноябрь, но есть определенные категории граждан, которые могут сделать их в другое время. Например, при трудоустройстве, необходимости медосмотра.

Как сделать?

Взять сертификат прививок, если у вас он есть, поставить отметку, пройти осмотр у терапевта перед вакцинацией на наличие основных противопоказаний. После этого пациенту будет назначена дата вакцинации.

Как часто нужно прививаться?

Прививка от гриппа делается раз в год.

Какие вакцины используются?

Первая вакцина от гриппа – «Совигрипп», вторая – от пневмококковой инфекции, вызывающей пневмонию бактериального происхождения и другие заболевания.

Автор Эльмира Расулова.

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