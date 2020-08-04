2020-08-04T07:30:17+03:00
Общество

Вакцина от гриппа может стать помощником в борьбе с коронавирусом

В противном случае холодная осень и сезонные заболевания могут сильно усугубить последствия пандемии
Эльмира Расулова
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Коронавирусная инфекция и вакцина от нее – вот чем заняты умы большинства граждан, думающих о своем здоровье. Но коронавирус – не единственное чего стоит опасаться. Скоро наступит холодная осень, а вместе с ней придут и сезонные заболевания, на существование которых коронавирус никак не повлиял. О том, может ли вакцина против гриппа и пневмококковой инфекции снизить риск заболеть коронавирусом, «Комсомольской правде Владивосток» рассказал участковый терапевт поликлиники №3 Константин Егоров.

На данный момент утверждать, что прививка от гриппа точно снижает риски заболевания коронавирусом, невозможно. Вирус еще недостаточно изучен, делать заявления пока рано. Но Константин Егоров предполагает, что какая-то связь все-таки прослеживается:

– Люди, которые привиты от гриппа, более защищены от заражения любой острой респираторной инфекцией, в число которых, в том числе, входит коронавирус. Конечно, есть люди, которые привиты, но все равно заболевают, даже в тяжелой форме. Это происходит скорее из-за иммунитета, он у всех разный.

Самый верный способ минимизировать риск заболевания (не только коронавирусом) – повысить иммунитет. Для этого Константин Егоров рекомендует соблюдать гигиену сна, режим питания и не забывать о физической нагрузке. Специфические меры защиты от коронавируса – ношение средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и соблюдения социальной дистанции 1,5–4 метра.

Напомним, за последние сутки в Приморье зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса. Всего заболевших COVID-19 в регионе 7216. Лечение в настоящее время проходят более 1,5 тысячи человек. С начала эпидемии не справились с заболеванием 87 жителей края, из них около 60% – мужчины.

Где сделать прививку от гриппа?

В поликлинике по месту жительства, в той, к которой вы прикреплены, на амбулаторном этапе.

Сколько это стоит?

Бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Когда сделать?

Основной период вакцинации – сентябрь–ноябрь, но есть определенные категории граждан, которые могут сделать их в другое время. Например, при трудоустройстве, необходимости медосмотра.

Как сделать?

Взять сертификат прививок, если у вас он есть, поставить отметку, пройти осмотр у терапевта перед вакцинацией на наличие основных противопоказаний. После этого пациенту будет назначена дата вакцинации.

Как часто нужно прививаться?

Прививка от гриппа делается раз в год.

Какие вакцины используются?

Первая вакцина от гриппа – «Совигрипп», вторая – от пневмококковой инфекции, вызывающей пневмонию бактериального происхождения и другие заболевания.

Автор Эльмира Расулова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Владивостоке началась полная реконструкция стадиона «Авангард»
Саперы Восточного военного округа взрывают здания в Приморье
Губернатор объявил "режим боевого дежурства": к Приморью приближается тайфун
В Уссурийске почти 4 сотни квартир микрорайона «Радужный» подключили к магистральному газу
График отключения горячей воды во Владивостоке в августе - сентябре
Резерв средств защиты и лекарств создан Минздравом Приморья на случай второй волны COVID-19
Покупки и еда онлайн: популярность Интернет-магазинов в Приморье снова растет
Мужчина, убежавший в Приморье из психоневрологического интерната, найден мертвым
Вторые сутки подряд в Приморье выявляется менее сотни инфицированных COVID-19
Вор-рецидивист обчистил спящего постояльца хостела во Владивостоке
Сироты Владивостока празднуют новоселье
По конопле на бронетранспортере: полиция, ФСБ и военные провели совместное мероприятие
На улице Адмирала Фокина во Владивостоке появятся знаки «Въезд запрещен»
Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» снижен до 15%
Вандалы раскурочили три светильника в одном из подземных переходов Владивостока
Кэшбэк для туристов в Приморье: три компании в крае готовят предложения по турпродуктам
Культура Приморья осталась без министра: Максим Бурдело уходит в отставку
Сразу пять утонувших людей за один уик-энд в Приморье
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
Непогода может разбушеваться в Приморье в середине недели
Уроженец Тывы ударил ножом бармена во Владивостоке
Работающие жители Приморья 65+ могут получить оплачиваемый больничный на время эпидемии
Опять пять: «Соллерс» во Владивостоке вернулся к полной рабочей неделе
В брюхе у рыбы спрятал наркотик житель Приморья
Сразу три жителя Приморья умерли за сутки от COVID-19
98 новых случаев заболевания коронавирусом выявили за последние сутки в Приморье
Водителя из Уссурийска отправили на 5 лет в колонию-поселение
Членов административных комиссий в Приморье подключат к системе видеонаблюдения