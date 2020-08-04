2020-08-04T13:10:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приморье, последние новости на 5 августа 2020: ситуация «стабильно тяжелая»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 5 августа. В крае сформирован запас лекарств и средств защиты на случай второй волны заболеваемости
Константин МИХАЙЛОВ
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Ситуация с COVID в Приморье характеризуется как «стабильно тяжелая»Ситуация с COVID в Приморье характеризуется как «стабильно тяжелая»Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным оперативного штаба на 01:00 часов 5 августа 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 7216 (+99 за сутки). Из них вылечились 5570 (+114 за сутки). За сутки умерших от инфекции нет. Всего число жертв с начала пандемии в Приморье 87. Из них около 60% — мужчины.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Губернатор Олег Кожемяко заявил: «Для того, чтобы мы начали 1 сентября учебный год, чтобы наши поликлиники приступили к плановой работе, чтобы не было инфекционных вспышек и карантинных мер по отношению к отдельным территориям или районам, нам необходимо продолжать доводить до людей информацию о важности соблюдения санитарного режима, сосредоточиться на работе административных комиссий».

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

О том, что в Приморье сформирован значительный запас лекарственных средств, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, а также сформирован запас средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе на случай второй волны заболевания, сообщила региональный министр здравоохранения Анастасия Худченко. По ее словам ситуация с COVID в Приморье характеризуется как «стабильно тяжелая», ежедневно регистрируется высокий уровень заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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