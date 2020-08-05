Первые в России: у чиновников Камчатки отберут служебные Land Cruiser Prado, а их самих посадят в «народное» такси

Камчатка стала первым регионом России, который решил опробовать пилотный проект. Он нацелен на экономию бюджетных денег. Идея, действительно, неординарная. У чиновников полуострова заберут служебный транспорт, и из казны перестанут выделяться деньги на обслуживание персональных авто. Так, Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, намерен оптимизировать работу правительственного гаража. Глава сообщил, что теперь сотрудники аппарата пересядут на такси. Стоит отметить, что такое радикальное сокращение привилегий госслужащих в целях экономии в России случилось впервые. А первооткрывателем стал регион, с которого, собственно, и начинается Россия.

В пресс-службе правительства отмечают, что авто уже оборудовано ГЛОНАСС - системой спутникового слежения. Таким образом под контролем будет расход топлива.

- Персональный транспорт останется только у губернатора и его заместителей. Остальные будут подавать заявки через мобильное приложение или по телефону, и система направит им ближайший свободный автомобиль. В результате оптимизации будут исключены случаи использования служебного транспорта в личных целях, а нагрузка на водителей станет равномерной, - отмечают в пресс-службе.

Конкретно: всего автопарк краевого государственного бюджетного учреждения «Автобаза при Аппарате Губернатора и Правительства Камчатского края» насчитывает 102 машины. В связи с переходом на работу с мобильным приложением «ГОСТАКСИ», снижением времени простоя автомобилей, оптимизация количества транспорта в учреждении составит 20 автомобилей. Часть из них будут списаны, оставшиеся - безвозмездно переданы учреждениям здравоохранения Камчатского края.

- Основными марками служебных госмашин являются:, Toyota Land Cruiser Prado. Содержание одного такого автомобиля в зависимости от марки, с учетом выплаты заработной платы водителю, составляет 1 300 000 рублей – 1 600 000 рублей в год, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Сергей Меркулов, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края .

Власти заявляют, что полностью переход с персональных служебных машин на такси совершится 1 октября. Таким образом бюджет края сэкономит почти 21 миллион рублей. И это только за год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14