Обсмеявшая льготы ведущая камчатского телевидения уволилась после организации несанкционированного митинга

Кадр из неудачного дубля, на котором Александра Новикова смеется после новости об индексации льгот

Ведущая программы «Вести» телеканала ГТРК «Камчатка» Александра Новикова, посмеявшаяся над пособиями льготникам, написала заявление об увольнении. Поводом стал организованный ею митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В Петропавловске-Камчатском ведущая телеканала «Вести» организовала митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который в данный момент находится под следствием - ему предъявлено обвинение в организации заказных убийств. На следующий день после этого митинга она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ведущей заранее было известно о том, что ее могут уволить после подобной акции. Дело в том, что после скандала с видеороликом, где Александра смеется во время записи телевизионного сюжета об индексации льгот, у нее было несколько бесед с руководством. По итогам разбирательств ведущую не уволили, но сделали предупреждение. Как говорит сама Новикова "открытым медиа", после этого инцидента у нее возник уговор с начальством, что как только руководству станет «невмоготу ее отмазывать», она напишет заявление на увольнение, что и произошло.

В своем инстаграм аккаунте ведущая выложила пост-прощание с коллективом телеканала ГТРК «Камчатка» и зрителями.

Напомним, ведущая Александра Новикова стала известна после того, как в сеть попал один из дублей записи телесюжета о пособиях для льготников. Рассказывая про 137 рублей на путевки в санаторий, Александра не смогла сдержать смех. Ролик с продолжительным смехом стал вирусным, разразился скандал.

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