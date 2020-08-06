Коронавирус в Приморье, последние новости на 7 августа 2020: магазины могут снова закрыть, и вот почему

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 7 августа 2020 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 7 августа 2020 года. Согласно данным оперативного штаба, за сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 98 человек. Всплеск заболеваемости зарегистрирован в 4 муниципалитетах: Партизанском, Хасанском районах, Октябрьском округе и Уссурийске. Всего же с начала эпидемии вирусом заразились 7 414 человек. За последние 24 часа не справился с болезнью еще один пациент.

Инфографика.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, скончалась от коронавируса 64-летняя женщина. В оперативном штабе уточняют, что болезнь протекала тяжело, а ситуация усугублялась еще и хроническим недугом. Теперь в регионе 88 случаев заражения с летальным исходом.

Удалось победить болезнь за сутки 109 пациентам. Теперь общее количество выздоровевших – 5809.

Вместе с тем Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, обратился к главам районов. Он дал задачу, выяснить причины вспышек заболеваемости. Вместе с тем, он дал поручение усилить контроль за торговыми объектами.

- Вчера мы разрешили работать всем магазинам. Но, если они не будут соблюдать санитарные требования, – вновь закроются, – заявил глава региона.

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