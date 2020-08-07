В Приморье обваренный кипятком 8-месячный мальчик не получал медпомощи более суток, из-за чего погиб

Прокуратура даст оценку действиям родителей Фото: pixabay.com

Младенец 8 месяцев от рождения оказался обварен кипятком и умер, потому что родители более суток не обращались за медицинской помощью. Этот чудовищный случай произошел в Черниговском районе Приморья. По поручению прокурора края сейчас местная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, ведомство проверит работу системы профилактики и даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Мальчик погиб, но в семье есть еще один ребенок. Угрожает ли его жизни и здоровью пребывание с родителями? Уже поднят вопрос об изъятии малыша из семьи.

Прокурор Приморского края поставил на личный контроль результаты проверки, а также ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту смерти ребенка.

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