Рыбаки и «рыбаки»

Рыбаки предлагают увеличить долю «инвестиционных квот» в общем объеме допустимого улова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда дальневосточный рыбак Сергей (настоящий рыбак, без кавычек) стоит на промысловой палубе траулера, добывающего минтай в неспокойном и суровом Охотском море, что у него, как говорится, в приоритете? По-настоящему, наверное, две вещи.

Первая. Год постройки и состояние судна. Потому что под ногами - не только палуба, а еще и море, которое никогда с человеком не шутило и шутить не будет. Сергею же обязательно нужно из экспедиции вернуться в свой Владивосток или же Петропавловск-Камчатский.

Второе. Для рыбака важно (многие могут удивиться, но это так и есть), что море вокруг него - российское. И рыба в нем - российская. И он, Сергей, российский, русский рыбак на судне под российским флагом. Хотя судно, скорее всего, построено в Польской народной республике уже лет 35 назад. Без счета ремонтировалось и работать на нем - с каждым годом все тяжелее и опаснее.

А тем временем условно дальневосточный «рыбак» (в кавычках), назовем его – Юрий Венедиктович, получивший от государства долю квоты на минтай и из года в год «осваивающий» ее старым судном, где сейчас на промысловой палубе работает рыбак Сергей, ни о чем таком не думает. В его приоритетах – спокойно «доловить» до 2033 года, покуда действует квотный договор. А потом – либо опять бесплатно получить свою долю национального ресурса, либо – если с судном что-нибудь случится, допустим – уйти на «заслуженный отдых», желательно – за пределами РФ.

А российское ли Охотское море, или чье-либо еще, нашему условному Юрию Венедиктовичу не так уж и важно. Квота есть, пароход не тонет, Сергей работает.

Все это, конечно, литературщина. А суть в том, что никакой «волны рыбацкого возмущения» рассматриваемые сейчас правительством РФ предложения о необходимости наконец-то начать масштабно использовать права доступа к национальным водным биоресурсам для строительства современных рыбацких судов в России, на самом деле не будет. Будет просто много слов, сказанных всякими Юриями Венедиктовичами на различных «рыбацких» встречах.

Государство слушает эти слова еще с 2008 года: «Не надо ничего менять в отрасли! Новые суда мы построим сами!» Да, были иногда и «новые» суда. Купленные в Японии и Корее, чаще всего – б/у.

Государство сегодня, надеемся, все-таки скажет: «России пора иметь свой современный рыболовный флот. Доступ к национальным рыбным ресурсам получит тот, кому тоже нужны новые, эффективные промысловые суда с фабриками на борту, выпускающими продукцию мирового уровня».

И напомнит, что возможность России и в дальнейшем иметь в Тихом океане свою исключительную экономическую зону, где «генерируется» практически 2/3 всего общероссийского вылова, напрямую зависит, согласно Конвенции ООН по морскому праву, от состояния ее рыбопромыслового флота. Проще говоря: не будет обновляться флот, не сможет осваивать национальную квоту – на отечественные водные биоресурсы смогут претендовать с полным международным правом иностранные рыбодобытчики. Желающих же в АТР, как мы понимаем, хоть отбавляй, и первые в очереди – США.

И поэтому это важно для российских рыбаков (без кавычек), которые как уважающие себя профессионалы вряд ли станут демонстрировать «возмущение» по указке наших «Юриев Венедиктовичей» и писать письма Михаилу Мишустину или даже Владимиру Путину с просьбами «не ставить на дыбы всю отрасль». Рыбаки, настоящие труженики моря с готовностью пойдут работать на новые суда - за хорошие деньги, которые можно заработать только на надежном оборудовании, и, наконец-то, в человеческих условиях. И их семьям на берегу будет куда спокойнее во время долгих месяцев промысловых экспедиций.

А «рыбакам» придется, конечно, уйти. Отрасль и страна этого даже не заметят.

Справка «КП»

С 2004 года рыбные квоты в России распределяются по так называемому «историческому принципу», который на деле означает практически бессрочное закрепление квот за теми компаниями, которые оказались «в теме» еще в бурные 90-ые. Нежелание «рыбаков» вкладывать доходы от эксплуатации национального биоресурса привело к тому, что в 2016 году законодательно были введены «инвестиционные квоты» - государство пообещало дополнительные промысловые лимиты бизнесу, который построит на российских верфях новые суда или же инвестирует в береговое предприятие.

Среди мер, предложенных сейчас на рассмотрение правительства РФ - увеличение доли «инвестиционных квот» в объеме общего допустимого улова (ОДУ). Это позволит обеспечить промысловыми лимитами строящиеся сейчас по программе инвестквот суда (их около 40-ка процентов от общего количества нуждающегося в обновлении флота) не на 50%, как это предполагают нынешние параметры программы, а на все 100%, повысив привлекательность программы. Предлагается также с 2034 года (когда заканчиваются ныне действующие квотные договоры) законодательно «отсечь» от участия в добыче национальных биоресурсов устаревшие и опасные для эксплуатации суда.

Также правительству предлагается рассмотреть возможность расширения практики распределения долей квот на добычу высокорентабельных ресурсов (крабов, креветок, других морепродуктов) через аукционы с инвестиционными обязательствами, когда победитель по тому или иному лоту будет обязан в течение определенного времени построить за свой счет новое судно под выделенный государством ресурс.

Ряд предложений касается и модернизации налоговой политики государства в рыбной отрасли. В частности, предлагается использовать основные отраслевые льготы и преференции (то есть использование единого сельхозналога и пониженной ставки сбора за пользование ВБР) именно для стимулирования инвестактивности среди рыбопромышленных компаний, предоставляя льготы только тем, кто строит новые суда и береговые заводы, а не подавляющему большинству компаний без особых на то оснований, как это происходит сейчас.

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