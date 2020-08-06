Физиотерапия возвращает здоровье

В Приморье пациенты, перенесшие коронавирус, могут пройти курс восстановительного лечения в отделении реабилитации медицинского центра Дальневосточного федерального университета. Комплекс специальных процедур предусматривает консультации с физиотерапевтом, врачом ЛФК и медицинским психологом, занятия лечебной физкультурой, посещение галокамеры и сухой углекислой ванны, массаж шейно-грудного отдела, озонотерапию, грязелечение и другие процедуры по показаниям.

- Наши специалисты помогут выздоровевшим пациентам снизить риск осложнений и уровень тревожности, а также быстрее вернуться к социальной и трудовой деятельности, - говорит заведующая центром восстановительной медицины и реабилитации Татьяна Кантур. - Программа рассчитана на 10 дней, но адаптируется индивидуально под каждого пациента в зависимости организма.

Врачи медцентра ДВФУ активно используют основные методики ЛФК и физиотерапии, а также методы санаторно-курортного лечения в качестве профилактики фиброза легких, повышения иммунитета, улучшения дыхательной функции легких, снижения нагрузки на сердце.

Предусмотрены и необходимые меры безопасности: для пациентов, проходящих курс реабилитации, организован отдельный вход. Кроме того, все обратившиеся поступают на восстановительное лечение с обследованиями крови на антитела к коронавирусу IgM, IgG и КТ органов грудной полости. Строго соблюдается масочный режим и «социальная дистанция».