«Бессовестные люди вы»: глава Владивостока с негодованием обрушился на проектировщиков

Глава Владивостока Олег Гуменюк Фото: Сергей БАЛАНОВ

Город планирует сдать в этом году один из двух строящихся детских садов на Патрокле. Вспоминая о проектировщиках этих учреждений, Олег Гуменюк назвал их бессовестными людьми.

- Выигрывают аукционы и их проваливают. Тому пример ФОК (недостроенный Физкультурно-оздоровительный комплекс в Снеговой пади – прим ред) – нам пришлось уже с помощниками обратиться к не хочу произносить такое слово как спонсоры, которые делают проектно-сметную документацию в дар. Они говорят: «Мы вам подарим». А изыскания по ФОКу сделаем мы.

Два раза мы объявляли аукцион, а проектировщики… Пользуясь моментом, хочу сказать никакие вы, товарищи проектировщики в городе Владивостоке. Вы заваливаете вся работу, завалили работу с Патроклом-1, и Патрокл-2 мы еле выгребли. Патрокл-1 – там вообще проектировщик… Грунты третьей категории. Пока доказали, что пятой. Сейчас они доказаны – седьмой категории. Дополнительные деньги 62 миллиона на это опять дала администрация Приморского края. И мы своих сейчас добавляем 25 миллионов, - рассказал Олег Гуменюк на встрече с общественниками.

Но на этом глава города критику не закончил.

- Это говорит о том, насколько слабое звено проектировщиков. Просто этих людей поругать – это слабо будет сказано. Эти все проблемы сейчас бьют нас по тем садам, которые не достроены, - говорит Гуменюк.

По словам градоначальника, из-за плохого проекта не получилось уже несколько раз найти подрядчика, чтобы достроить детсад на Кипарисовой.

- Потому что невозможно его построить за эти деньги. И самое главное, что все, что там построено… Когда нас ругают: вот, компания высадила с вас деньги, опять отдали. Да это потому что проекты у нас были никакие.

И теперь нужно вносить изменения в документацию, добавлять еще денег, выходить на экспертизу и снова искать подрядчика.

Даже с детсадом на Маковского, уже достроили и готовят к открытию, были огромные проблемы из-за проектировщиков.

- Проектировщик без рук и без головы. Собрался на болотистом поле строить сад со сваями в 6 метров. Когда подрядчик начал сваи забирать, они просто улетали в землю. Потом все переделали. Везли сваи из другого города, потому что во Владивостоке таких свай не делают, - рассказал глав города.

На этом фоне, продолжает Гуменюк, удачнее выглядит практика выкупа у бизнеса пустующих помещений под детсады. В прошлом году было приобретено 4 таких детсада. Но в будущем город рассчитывает на то, чтобы бизнес активнее подключался к решению проблем с детсадами, особенно в новых районах, где в строящихся жилых домах, как правило, предусматриваются нежилые помещения на первых этажах. Там можно создавать группы продленного дня, в том числе и по франшизам. Город при этом готов субсидировать затраты на питание.

А вот с новым строительством пока, видимо, придется повременить из-за коронавируса. В бюджете, по словам Гуменюка, уже около 700 миллионов недобор. И будет больше. Речь идет в основном о налоговых льготах, и приостановленных арендных платежах.

- Представляете, сколько муниципальных садов и сколько нужно средств их содержать. Следующий год еще хуже будет. Мы посчитали бюджет следующего года – у нас только на содержание. У нас не на что ничего делать. На следующий год у нас денег ни на что нет. Просто чтобы работать отвечать, и содержать город в том моменте, в котором это возможно, - объяснил Олег Гуменюк.

Встреча главы города Владивостока с общественными наблюдателями по вопросу контроля за ходом создания объектов в рамках национальных проектов на территории городского округа проходила в мэрии 7 августа, запись этой встреч можно посмотреть по ссылке.

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