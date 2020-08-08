«Хабаровск, Владивосток с тобой»: на центральной площади проходит митинг

О задержаниях и конфликтах не сообщается. Фото: @dps.dv.

Порядка двух сотен жителей Владивостока стали участниками несанкционированного митинга на центральной площади города. Люди принесли с собой плакаты, вооружились масками и собрались у памятника «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке». Акция – знак солидарности хабаровчанам, которые почти месяц выходят на улицу, чтобы поддержать Сергея Фургала, бывшего губернатора региона, которого обвинили в организации заказных убийств 15-летней давности. Сегодня, как сообщают очевидцы, митинг во Владивостоке объединил больше людей, чем в прошлые выходные.

Там же, на площади, дежурит наряд полиции. Несколько служебных машин припарковано у обочины дороги на Светланской улице. Как и раньше, они просят участников разойтись, так как митингующие нарушают федеральный закон.

Вместе с тем, рядом с группой протестующий проходит ярмарка выходного дня. Конфликта между участниками, продавцами и покупателями замечено не было.

Тем временем в социальных сетях фотографиям с митинга дали кинематографичное название - «Владивосток и голуби». На текущий момент о каких-либо стычках и задержаниях не сообщается, сами же очевидцы и участники говорят, что акция проходит мирно.

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