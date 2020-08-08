Голые и красивые: популярное в Приморье подсолнуховое поле облюбовали обнаженные инстадивы

Успейте сделать снимок на самой красочной фотозоне Приморья. Фото: raviolya/instagram

Ох уж это поле подсолнухов. Кто еще не в курсе, в нескольких километрах от Уссурийска под селом Покровка Октябрьского района расположена невероятная фотозона – огромное поле солнечных цветов. Разумеется, любой снимок на фоне ярко-оранжевой зоны получается красочным и необычным.

Некоторым больше нравятся фотографии, сделанные в дневное время суток, другим – на закате. В обоих случаях модели остаются довольны, а подписчики в сети не скупаются на лайки и лестные комментарии.

Вместе с тем, теперь среди жителей Приморья набирают популярность фотосессии с обнаженными дамами. Раскрепощенные инстадивы эффектно позируют перед камерами. Как итог – невероятные кадры, которые они публикуют в сети. Блондинки, брюнетки, рыжие – абсолютно любые красотки на фоне подсолнухового поля обречены стать предметом восхищения в сети.

Комментарии под снимками, на которых дивы топлес, говорят лишь о том, что смелость и красота покоряют интернет.

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