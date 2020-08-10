Зацепит юг и восток: главный синоптик Приморья рассказал о приближающемся тропическом шторме JANGMI

Тропический шторм частично зацепит Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА

Зародившейся над акваторией Филиппинского моря тропическая депрессия, в субботу ночью углубилась до тропического шторма. Вихрь назвали JANGMI, по сообщению сайта «Примпогода», ему присвоен пятый порядковый номер. Он сместился на север со скоростью около 30 километров в час, давление в центре 1000 гПа. Максимальная сила ветра вблизи центра около 20 метров в секунду, что считается штормовым.

– Тропический шторм JANGMI утром 9 августа проходил 20-ю широту северо-восточнее Филиппин. Не развиваясь, он будет идти с приличной скоростью на север и 10 августа, подойдет к Корейскому полуострову, войдя во взаимодействие с фронтальной зоной, которая там находится уже довольно длительное время. Перевалив Корейский полуостров, ночью 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над южным Сахалином,– отметил главный синоптик Приморья Борис Кубай.

По словам специалиста, шторм может примерно повторить траекторию своего предыдущего тайфуна, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени зацепив южную и восточную части Приморского края. Однако осадков ожидается меньше, чем в прошлый раз, значительного развития вихря не будет и стадии тайфуна он не достигнет. Но ливни с грозами все же возможны.

– Во вторник ночью, пройдя над Корейским проливом, шторм окажется в Японском море и далее будет смещаться над его акваторией в сторону острова Хоккайдо, – отмечают синоптики.

Однако на стабилизацию погоды в регионе сразу после шторма не стоит рассчитывать. В среду обстановка действительно должна улучшиться, день будет комфортным для отдыха на пляже. Но дальше снова начнутся температурные качели.

– Существует несколько важных факторов, говорящих об отсутствии явных тенденций к стабилизации погоды. Прежде всего, это наличие высотной фронтальной зоны, расположившейся вблизи Приморья, а также тропосферного циклона над Монголией, который своей циркуляцией то приподнимает фронтальную зону к северу, ориентируя ее на Приморский край и направляя сюда волновые циклоны с дождями, то несколько «приопуская» к югу. Отсюда и получаются понедельник-вторник с дождями, среда без дождей, четверг-пятница с дождями, суббота-воскресенье без дождей и так далее. Если через неделю тропосферный вихрь уйдет и на его место не придет новый, появится шанс на стабильно хорошую погоду, – прокомментировал Кубай.

Сегодня погоду в крае определяет поле пониженного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, с утра туман. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Воздух прогреется до +17...+29°C.

Во Владивостоке в первый рабочий день недели облачность с прояснением. С утра местами туман и небольшой дождь. В городе ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23°C.

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