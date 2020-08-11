У приморцев осталось три дня, чтобы оспорить оценку земельных участков

Дачные участки входят в категорию земель сельскохозяйственного назначения Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье завершается прием замечаний к проекту отчета государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения Приморского края. С 1 января 2021 года «землевладельцам» налог будет начисляться на основании именно этой суммы. Новация учтена в госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

О том, кого касаются изменения в законодательстве, рассказала министр имущественных и земельных отношений Приморья Ирина Дмитриенко.

Ирина Дмитриенко. Фото: Роман Павловский

Что влияет на цену

- Ирина Владимировна, много ли в нашем регионе территорий, находящихся в частной или коллективной собственности у жителей края?

- В 2020 году Приморский край приступил к кадастровой оценке земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, включая участки в составе садоводческих и дачных объединений. Всего в крае к этой категории относятся более 740 тысяч участков, в том числе 540 тысяч – это земли в населенных пунктах, остальное – земли сельскохозяйственного назначения, включая участки, выделенные на садоводческие и дачные цели. Почти в каждой семье региона есть «землевладелец».

- Чем дороже земельный участок, тем выше налог. Это очевидно так же, как и то, что вряд ли министерство располагает целой армией специалистов, которые с рулеткой обмеряли каждое дачное товарищество. Какие критерии учитывались при оценке?

- Сведения для кадастровой оценки собираются из различных источников, проводится их обработка и проверка. На стоимость земли влияет не только площадь участка, но и его дислокация, наличие или отсутствие подъездных путей, инженерных сетей и ряд других данных. Ошибки, разумеется, возможны. Именно для того, чтобы стоимость была определена объективно, жителям края еще в начале оценочной кампании было предложено подать декларацию со сведениями о своей собственности.

«Работа над ошибками»

- Когда заканчивается срок, отведенный на то, чтобы жители края могли оспорить уже выполненную оценку? И как они могут узнать, в какую сумму специалисты определили стоимость, к примеру, дачных шести соток?

- Заинтересованные лица вправе подать замечания к промежуточным отчетным документам в срок до 14 августа включительно. Ознакомиться с проектом отчета можно на сайте Центра кадастровой оценки Приморского края (primcko.ru/#reports), нажав на «проверить кадастровую стоимость» и загрузив проект отчета.

- Как должно выглядеть «несогласие» гражданина с проведенной оценкой?

- В замечании недостаточно просто написать – «не согласен с кадастровой оценкой, потому что не устраивает высокая стоимость». Необходимо обоснование. Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать личные данные физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты, кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание; указание на номера страниц промежуточных отчетных документов. Могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Форма декларации и примеры ее заполнения размещены на официальном сайте краевого Центра кадастровой оценки.

- Если землевладелец не уложится в оставшиеся два дня, уже ничего не исправить или такая возможность все же остается?

- В случае, если замечания будут поданы после 14 августа, работа с ним будет проводиться в индивидуальном порядке. И, разумеется, любой гражданин вправе защищать свои интересы в суде.

- В какой ситуации имеет смысл обращаться к правосудию?

- Если у гражданина есть основания считать, что кадастровая стоимость его недвижимого имущества завышена, и по этой причине налог будет чересчур высоким, он может оспорить результаты оценки в судебных органах.

Типичные замечания

- Ирина Владимировна, много ли жителей Приморья выразили свое несогласие с результатами оценки их собственности?

- По опыту мы ожидаем определенного «вала» замечаний в последние дни их приема. Но все они будут рассмотрены и по ним будут приняты мотивированные решения. В целом изменение кадастровой стоимости по результатам замечаний происходит примерно в половине случаев. На сегодняшний день жители края подали около 400 замечаний.

- Какие замечания встречаются чаще других?

- В оценке может быть неверно указана информация о разрешенном виде использования земли или о доступных коммуникациях. Все это может отразиться на кадастровой стоимости участка. После поступления замечания проводится проверка и по ее результатам принимается решение.

- Всегда ли требуется оспаривать решение об оценке или есть возможность «договориться»?

- Если допущена техническая или методологическая ошибка, нет необходимости обращаться в судебные органы, платить государственную пошлину, тратить время и нервы. Согласно закону о государственной кадастровой оценке, можно обратиться в КГБУ «ЦКО» с заявлением об исправлении ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости. При этом ошибкой считается в том числе недостоверность или неполнота сведений об объекте, на основании которых была проведена оценка. Для подтверждения можно предоставить технические документы, межевые планы, справки из ресурсоснабжающих организаций, прочие документы. Следует отметить, что услуга по исправлению ошибок, допущенных при расчете кадастровой стоимости, является бесплатной. Исправить ошибку можно путем обращения непосредственно в КГБУ «ЦКО» (почтовым отправлением, электронной почтой, лично), через МФЦ, через региональный портал услуг. Также для исправления ошибки не требуется отчет об оценке рыночной стоимости, который необходим для оспаривания кадастровой стоимости в комиссии либо в суде.

КОНКРЕТНО!

На официальном сайте краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» размещен проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки.

Замечания могут быть представлены следующими способами:

1. С использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» на электронный адрес: info@primcko.ru.

2. Почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 690078, Приморский край, г. Владивосток, пр. Острякова, 49, офис 505.

3. В КГБУ «ЦКО» по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, пр. Острякова, 49, 1 этаж. Обращение опустить в ящик для корреспонденции.

4. Посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

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Справка «КП»

Государственный земельный кадастр (реестр) представляет собой систематизированный и упорядоченный перечень всех участков земли на территории России. Иными словами, это база данных всех территорий. У каждого участка — собственное описание и сопроводительные документы. Тотальный учет позволяет оценивать использование земель, выявлять тенденции и избегать нарушений. Кроме того, каждый земельный участок — это еще и объект недвижимости, который можно продать или купить. В этой ситуации встает вопрос об определении стоимости. Во избежание разногласий проводится кадастровая оценка земель. Установленная сумма используется для исчисления имущественного налога. Кадастровая оценка земли и недвижимости может учитываться перед любыми сделками: продажей, дарением, сдачей в аренду.