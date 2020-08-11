Вместо футбола на главном стадионе Владивостока в новом сезоне будут играть в регби?

Владивостокский профессиональный регбийный клуб планирует задействовать стадион «Динамо» в качестве своей домашней арены. Фото: Александр Хитров.

Стадион «Динамо» временно остался без большого футбола. Тем не менее, еще есть вероятность, что в 2020 году на главном стадионе города будут шуметь трибуны. Правда, речь идет уже не о футболе, а о регби. Профессиональная регбийная команда «Владивостокские тигры» планирует провести здесь свои домашние игры и в будущем задействовать стадион в качестве домашней арены.

Информацию о том, что клуб ведет переговоры с руководством стадиона «Динамо» подтвердил в эфире радио «Комсомольская правда» директор регбийного клуба «Владивостокские тигры» Александр Нехорошков.

- 13 сентября у нас первая домашняя игра во Владивостоке. Мы ведем переговоры для создания всех условий на территории стадиона «Динамо». Технически мы уже подготовились и создали все условия для проведения матчей, осталось решить лишь формальные вопросы, - отмечает директор регбийного клуба «Владивостокские тигры» Александр Нехорошков.

С другой стороны и интерес руководства стадиона понятен. Это не только деньги, получаемые за аренду, но и сама эксплуатация стадиона, его поддержание в надлежащем состоянии.

Фактически это значит, что «тигры» поселятся на главном городском стадионе, но пока неизвестно, на какой период. Все же в планах у Правительства Приморья возобновить в крае финансирование профессионального спорта после стабилизации эпидемиологической ситуации, а значит что и «Луч» вернется на родное для него поле.

Но смогут ли два клуба по разным видам спорта жить на одном стадионе? Конечно смогут, ведь ворота съемные, проблем с разметкой тоже не предвидится, тем более, что есть положительный опыт коллег из Красноярска и Московской области, где на одном стадионе играют и в футбол и в регби. Правда придется согласовать календарь так, чтобы игры команд не пересекались, ну и от игры к игре менять рекламу на самом стадионе. А вот придется ли по вкусу этот вид спорта дальневосточникам, во многом зависит от самой команды, заявившей свои права на землю в центре Владивостока.

Какой породы «Владивостокские тигры»?

Первая игра «Владивостокских тигров» против команды «Слава» из Москвы. Фото: Официальная группа регбийного клуба «Владивостокские тигры» в ВКонтакте

Клуб был основан в 2019 году, уже в ноябре начался подбор тренерского штаба и селекционная работа. Затем переговоры с игроками, заключение контрактов, и уже в феврале 2020 года прошли просмотровые сборы, после которых был сформирован первый состав команды, отправившийся на предсезонку. После небольшой паузы команда вновь собралась во Владивостоке 15 июля, в то время как первая игра на выезде была запланирована уже на 17 июля. Времени на дополнительные тренировки попросту не было.

В первом круге высшей лиги «Владивостокские тигры» победили «Университет» из Читы, «Красный Яр» из Красноярска и «Металлург» из Новокузнецка. Последнюю команду «тигры» и вовсе обыграли всухую.

Так почему же команда, которая собралась с нуля меньше чем за год, продолжает свое выступление в профессиональной лиге, в то время как «Луч», который до этого не пропускал ни одного сезона, будет выступать только на городском чемпионате по футболу, который, к слову, может и не состояться? Ответ простой: финансирование.

Если ФК «Луч» не смог потянуть самостоятельную жизнь без финансовой поддержки краевого правительства, то «Владивостокские тигры» на эти деньги и не рассчитывали.

- Мы не финансируемся из бюджета края, а полностью существуем на основе спонсорского финансирования. Можно сказать, что нам в этом плане повезло, ведь именно поэтому регби на профессиональном уровне продолжает развиваться в Приморском крае, - отметил Александр Нехорошков.