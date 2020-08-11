Снова бардак и забастовка. Электронная очередь на границе Приморья с Китаем дала сбой

Дальнобойщики опять бастуют из-за ситуации на границе Фото: Милана СОКОЛ

Электронная очередь для въезда большегрузов на территорию Китая, введенная в начале июня, значительно помогла разгрузить пробки на границе с Приморьем и уменьшить простои дальнобойщиков. Но едва водители привыкли к новым порядкам, как система начала сбоить и отнюдь не из-за электронных помех, а скорее из-за человеческого фактора.

Система электронных пропусков предполагает, что можно заранее зарегистрироваться, приехать в назначенный день к блокпосту, который находится в отдалении от самого пункта пропуска в Пограничном, и проехать в Китай. Никаких тебе очередей, скопления фур и толкотни. Но подобный порядок просуществовал недолго, и ситуация постепенно начала возвращаться на круги своя. Назад к истокам, как говорится – к антисанитарии, массовому скоплению людей и жизни в машинах, в ожидании заветного окошка для проезда.

Машины опять переместились ближе к пункту пропуска. Фото: предоставлено очевидцами

Все началось с того, что блокпост по какой-то причине оказался передвинут поближе к границе. Тут же начали скапливаться внушительные очереди из желающих проехать в Поднебесную. При этом, как уверяют сами дальнобойщики, своевременная регистрация онлайн, уже не имела особого значения.

– Первыми проезжают местные, те, кто с Пограничного. Здесь много блатных, у которых есть связи и об этом всем давно известно. Когда ввели систему электронных пропусков, ситуация более мене наладилась. Стали действительно ездить в порядке очереди, если и были особо умные, кто лез в наглую раньше всех, то явно не в таком количестве. Вообще не понятно, зачем снова перенесли блокпост и все ринулись поближе к границе? – поделился с редакцией один из водителей.

В итоге недовольство обычных работяг, которым нужно кормить семьи и чем-то платить за ту же самую аренду машин, вылилось в очередную забастовку. В субботу перекрыли проезд, требуя разобраться в отнюдь нелояльные системы проезда границы. По словам водителей, вереница из грузовых машин расстегнулась вдоль дороги, по скромным подсчетам, сейчас здесь уже около двухсот большегрузов. А должно быть в 4 раза меньше, ведь пропускная способность МАПП Пограничный – 100 транспортных средств в оба направления (50 – из РФ, 50 – из КНР).

На границе снова образовалась внушительная очередь. Фото:предоставлено очевидцами

«Комсомольская правда» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу краевого правительства. Напомним, власти вели довольно продолжительные переговоры с Китаем, чтобы вернуть в нормальное русло транспортировку грузов с Китаем. Примечательно, что через этот транспортный коридор везется различная продукция и для других регионов страны, поэтому важность пункта пропуска сложно переоценить.

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