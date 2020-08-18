Подвиги не должны забываться. Военные следователи разыскивают семью героя войны, захороненного в Приморье

Гвардии полковник Петр Иванович Масляк. Фото: предоставлено военным следственным управлением

Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту на протяжении нескольких лет выезжают на места боев в Хасанский район Приморья. На приграничной территории, в тайге у озера Хасан разбросаны десятки захоронений солдат и офицеров, отдавших в 1938 году свою жизнь в боях с Японской императорской армией. За долгие годы многие могилы пришли в запустение. Где-то оградку покосило, где-то стерлись буквы с таблички, а где-то и вовсе захоронен неизвестный герой. Офицеры управления не только активно участвуют в восстановлении памятников, но и стараются найти данные в архивах на тех, кто пал в боях. А также отыскать их родственников, искренне считая, что подвиги людей, отдавших свои жизни за мирное небо над головой, даже спустя столетия нельзя забывать.

Военные следователи сами восстановили постаменты. Фото: предоставлено пресс-службой управления

– Военное следственное управление уделяет патриотической работе большое внимание. Решением председателя Следственного комитета России создан специальный штаб, чтобы координировать работу по сохранению исторической памяти. На территории Приморского края очень много воинских захоронений, многие с годами пришли в запустение, а самое плохое, что утрачена связь захороненных военнослужащих с потомками, – рассказал корреспонденту руководитель управления Николай Демидов.

Большое внимание и содействие в восстановлении захоронений оказывает администрация Хасанского района и руководство Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Работа по благоустройству могил героев привела офицеров в поселок Краскино, где установлен монумент двум участникам Великой Отечественной воины. Информации о военнослужащих, их заслугах и причинах гибели не было. А само место захоронения было в заброшенном состоянии. Длительная работа с архивными документами позволила установить личности погибших.

Могилы были заброшены. Фото: предоставлено военным следственным управлением

Гвардии полковник Петр Иванович Масляк и подполковник Иван Иванович Петровский, погибли в 1955 года в поселке Краскино в автокатастрофе. Офицеры были награждены почетными орденами и медалями, получили за годы войны по несколько ранений, оба сражались в составе инженерно-саперных подразделений с 1941 года до Победы.

Для офицеров стало делом чести найти потомков героев. А задача эта оказалась не из легких. Специалистам уже удалось отыскать внуков Ивана Петровского, сообщить им место захоронения, а главное – восстановить утраченную связь поколений.

08 августа отремонтированный монумент в торжественной обстановке передан администрации поселка Краскино и военному комиссару Хасанского района. На церемонии участники возложили к могилам цветы, почтили память героев войны минутой молчания.

Место захоронения облагородили. Фото: предоставлено пресс-службой управления

В мероприятии приняла участие Лидия Хорева, которая в 50 годах дружила и училась в одном классе с дочкой Масляка – Светланой.

Светлана Масляк и Лидия Хорева в школьные годы. Фото: предоставлено военным следственным управлением

Со слов Лидии Васильевны, после гибели полковника, его дочь и вдова уехали на Украину в город Черкассы. Благодаря архивам удалось выяснить, что жена Петра Ивановича умерла в 1994 году. А дальше связь оборвалась, информации о единственной наследнице героя попросту нет. Военные следователи надеются, что благодаря многомиллионной аудитории читателей «Комсомольской правды» удастся установить контакт с родственниками гвардии полковника Масляка.

Одноклассница дочки Масляка - Лидия Хорева. Фото: предоставлено военным следственным управлением

Информацию можно напрямую передать в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту по телефону: 8 (423) 221-69-69, либо обратиться в редакцию «КП-Владивосток» по следующим номерам: 8914-975-14-14 и 8 (423) 230-22-59.

Справка

Гвардии полковник Масляк Петр Иванович уроженец деревни Андреевка Сталинского района Сталинской области Украинской ССР. Участник Великой Отечественной войны. Окончил войну в Чехословакии 09.05.1945 дивизионным инженером 70 гвардейской стрелковой дивизии 38 армии 4 украинского фронта. Награды: за подготовку наступления на львовском направлении (1944) - Орден «отечественной войны 2 степени»; за форсирование р. Дунаец в Польше (1945) - Орден «Отечественной войны 1 степени»; за форсирование р. Опава в Чехословакии (1945) - Орден «Красной звезды»; за освобождение Чехословакии (1946) - Орден «Чешский военный крест»; медаль «За оборону Москвы» (1942); медаль «За оборону Сталинграда» (1943); медаль «За отвагу» (1943); медаль «За освобождение Праги» (1945) медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945); медаль «За звитницво и вольность» за освобождение Польши (1945); медаль «За боевые заслуги» (1946). Погиб в Краскино при исполнении служебных обязанностей в автокатастрофе.

Гвардии полковник Петр Иванович Масляк. Фото: предоставлено военным следственным управлением

Подполковник Петровский Иван Иванович, уроженец деревни Голубово Россонского района Витебской области Белорусской ССР. Участник Великой Отечественной войны, окончил войну в германии 09.05.1945 заместителем командира 686 отдельного саперного батальона по политической части 395 стрелковой дивизии 15 армии 1 украинского фронта. Награды: за боевые отличия при освобождении Кубани (1942) - Орден «Красной звезды»; за боевые отличия в боях на Сандомирском плацдарме (1944) - орден «Отечественной войны 2 степени»; за боевые отличия при освобождении Белоруссии (1944) - Орден «Красной звезды»; за боевые отличия в боях в Германии (1945) - Орден «Отечественной войны 2 степени»; медаль «За оборону Москвы» (1942); медаль «За оборону Кавказа» (1943); медаль «За взятие берлина» (1945); медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945); медаль «За боевые заслуги» (1947); медаль «300 лет советской армии и флота» (1948). Погиб в Краскино при исполнении служебных обязанностей в автокатастрофе.

Подполковник Иван Иванович Петровский. Фото: предоставлено военным следственным управлением

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