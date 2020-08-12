Горбушевая путина на Сахалине сегодня: худшие результаты за 10 лет

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«Экологическая вахта Сахалина» подвела 12 августа промежуточные итоги горбушевой путины 2020 года на острове. Для четных лет они оказались самыми плохими за последнее десятилетие.

Общий вылов горбуши, самого массового и наиболее важного для сахалинцев вида тихоокеанских лососей, на острове Сахалин (без учета Курильских островов) по состоянию на 11 августа 2020 года составил 7,7 тысяч тонн. Много это или мало показывает сравнение с аналогичными показателями прошлых лет. Традиционно уловы горбуши четных и нечетных лет анализируют раздельно, поскольку этот вид имеет строго двухлетний жизненный цикл и фактически состоит из двух непересекающихся поколений – четных и нечетных.

Показатели вылова горбуши прошлых лет не всегда доступны именно на 11 августа, поэтому использовались дни, наиболее близкие к этой дате, по которым имеются данные.

Так, на 12 августа 2010 года горбуши на острове Сахалин было поймано 30,9 тысяч тонн.

На 13 августа 2012 года – 49,3 тысяч тонн.

На 11 августа 2014 года – 33,3 тысяч тонн.

На 11 августа 2016 года – 30,5 тысяч тонн.

На 10 августа 2018 года – 13,7 тысяч тонн.

На 11 августа 2020 года – 7,7 тысяч тонн.

Данные из ежедневных сводок Агентства по рыболовству Сахалинской области по вылову и сдаче горбуши рыбопромышленными предприятиями.

Сравнение объемов уловов убедительно показывает, что такой плохой горбушевой путины, как в 2020 году, на острове Сахалин не было как минимум в последние 10 лет. При этом в наиболее «рыбных» районах промысла сезон добычи горбуши уже заканчивается – на северо-востоке и юго-востоке острова ловить начали 1 июля, а закончить должны уже 31 августа. В заливе Терпения лов горбуши завершается и вовсе через 3 дня. На юго-западе острова полуторамесячная путина закончилась еще 15 июля, и лишь на северо-западе она будет продолжаться до 30 сентября, однако этот район никогда не дает больших уловов. В заливе Анива в этом году промышленный лов горбуши полностью запрещен.

Таким образом, становится ясно, что вылов горбуши на Сахалине в этом году вряд ли приблизится к рекомендованному рыбохозяйственной наукой - для всего острова она спрогнозировала вылов 21,2 тысяч тонн, и нынешние 7,7 тысяч тонн горбуши составляют лишь треть от этой величины. Исторически для всей огромной рыбохозяйственной отрасли Сахалина, для сотен добывающих и перерабатывающих предприятий и тысяч работающих на них людей, это не мало, а очень, очень мало.

Не многим лучше к 11 августа и ситуация с заполнением островных рек нерестовым поколением горбуши. Рыба относительно неплохо заходит в некоторые небольшие речки, но в силу своего скромного размера они не могут давать миллиарды молоди горбуши, необходимые для полноценного воспроизводства ее запаса. При этом крупнейшие нерестовые реки острова остаются почти пустыми. Это Лютога, Найба, Тымь, Рукутама, Вал, Набиль, Даги, и в особенности Поронай, все вместе включающие более половины всего нерестового фонда острова.

- Горбуша в 2020 году сильно упала в численности не только у берегов Сахалина, но и на Восточной Камчатке и на Аляске – вероятно, из-за неблагоприятных условий зимнего нагула в Тихом океане. Однако каковы бы ни были причины, но при таких низких подходах и значительном дефиците производителей горбуши на нерестилищах областная Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб просто обязана как можно скорее существенно сократить объемы разрешенного вылова – чтобы как можно больше рыбы смогло пройти на нерестилища, чтобы не допустить дальнейшего истощения запасов горбуши, - говорит руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По его мнению, все идет к тому, что и четное поколение горбуши Сахалина будет окончательно подорвано и впадет в глубокую депрессию – как это уже произошло в 2017 и 2019 годов с поколением нечетных лет. Просто сравним цифры: в 2009 году на острове Сахалин было выловлено 226 тысяч тонн горбуши, а 10 лет спустя, в 2019 – только 6 тысяч тонн.

Надо учитывать, что все эти данные именно для Сахалина, без учета Курил, где другие тенденции.

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