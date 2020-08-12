«Дети играют в нечистотах»: масштабный разлив канализации испортил жизнь владивостокцам на Юмашева

Песочница оказалась окружена нечистотами Фото: Милана СОКОЛ

Пока ответственные инстанции выясняют, кто именно должен устранять масштабный засор и, где он находится, дворы на Юмашева, 8в и 8б, утопают в канализации. При этом смрад разносится по всему району, а уж какого жильцам первых этажей - и представить страшно.

Как уверяют местные жители, что-то подтекать во дворах начало еще несколько недель назад. По смердящему запаху поняли, что канализация. Через какое-то время объем нечистот резко прибавился. Обеспокоенные горожане обратились в управляющую компанию «71-го микрорайона» и «Примводоканал». Заявление вроде приняли, однако устранить проблему быстро не смогли. Тогда возмущенные жильцы решили направить жалобу в администрацию Владивостока, но пока и это не помогло.

Канализация с клумб стекает на тротуар Фото: Милана СОКОЛ

– Такая ситуация уже 3 неделю. Куда только не звонили и не писали. Вы представляете, как в жару это все воняет? Пройти возле дома невозможно, да и в квартире сидим с закрытыми окнами. Детям в прямом смысле слова приходится играть в нечистотах, залита большая часть двора, – посетовала жительница Юмашева, 8В.

Как оказалось, ответственные инстанции действительно осведомлены о проблеме. Более того работы на участке уже ведутся, вот только из-за недопонимая между службами страдают обычные люди.

– Сотрудники подразделения Горканализации Ленинского района Владивостока работает уже 4 дня. Специалисты ищут причину засора. Но, судя по всему, основная причина находится на придомовых сетях, которые относятся к управляющей компании. Наши специалисты уже прочистили часть колодцев, при этом заявки от самой УК ранее не поступало, иначе подобной ситуации можно бы было избежать, – прокомментировали в пресс-службе «Примводоканала».

Что касается управляющей компании, специалист организации «Мингородок», обслуживающей дома, заверила, что направляла несколько телефонограмм, еще неделю назад.

– Направляли сообщение 7 дней назад, продублировали вчера и позавчера. Каждый должен делать свою работу. У нас даже нет таких материалов, чтобы провести прочистку. К нам поступила заявка от жильцов, мы ее передали, дальше повлиять на ситуацию не можем, – отметила собеседница.

Нечистоты разлились по Юмашева Фото: Милана СОКОЛ

Таким образом, жильцам придется еще какое-то время потерпеть. Специалисты сначала должны найти проблему, понять, в чьем ведомстве находится аварийный участок, и только после этого они займутся устранением неполадок.

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