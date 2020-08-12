«Для кого-то - хищники, для меня – дети!»: жительница Приморья стала мамой для двух новорожденных львят

Львятам 1,5 месяца, они уже несколько дней живут загородном доме. Фото: Предоставлено героем публикации

«Они же тебя съедят, тебе не страшно спать с ними в одной одной? Они хоть и маленькие, но все-таки хищники. Наверняка кусаются, к тому же!»

«Блин, а можно к тебе в гости, они такие милые. Так и хочется их потискать, так тебе завидуем».

Знакомые Марии из Артема разделились на два таких противоположных лагеря. А причиной разногласий стали новые жильцы ее загородного дома – два очаровательных крошечных львенка. Новая мама – человек приняла в свой дом крох, которым от рождения 1,5 месяца. Вега и Орион – брат и сестра. Котята родились в парке «Белый Лев». Сейчас там для них достраивают свой домик, в котором им будет комфортно жить. Так почему львята оказались у Марии, и как она сейчас живет в одном доме с маленькими, но все же хищниками - в материале «КП-Владивосток».

МАМА ЛЬВЯТ

«Я завела себе львов! И они даже меня пытаются съесть иногда, но это любя! Они очень аккуратно относятся к кожаным существам» - написала на своей странице в сети новая приемная мама Веги и Ориона. К тексту дальневосточница прикрепила умилительный домашний снимок с двумя комочками. Разумеется, многие пройти мимо такой картины просто не смогли. Лайки, комментарии – снимок вызвал настоящий фурор. Марию сразу прозвали мамой львов, словно по аналогии с героиней известного фантастичного сериала. Оказалось, что малыши оказались на воспитании у человека на время. У них почти каникулы.

- Вообще я – волонтер нашего зоопарка, поэтому когда встал вопрос о том, что львятам нужно временно переехать, пока достраивается их дом и решается вопрос по установке кондиционера, я тут же откликнулась, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Мария Степанец, мама львят. – У меня большая квартира, есть кондиционер, я люблю животных – а больше ничего и не нужно. И вот с воскресенья мы живем вместе. Конечно, я сначала испугалась, не была уверена с тем, что справлюсь, но, думаю, любой бы сперва растерялся.

Но стоит отдать должное, что Мария справляется с ролью приемной мамы хищников превосходно. Учитывая, с каким колоссальным объемом работы теперь ежедневно приходится справляться родительнице, ей смело можно доверить детеныша любого животного.

УТРОМ - ИНДЕЙКА, НА ОБЕД - ПЕРЕПЕЛКА, НА ПОЛДНИК - КРОЛИК

Один из самых главных вопросов – что едят львята. Ответ оказался на поверхности – мясо. Много мяса. Такому меню может позавидовать даже человек. Сразу опередим шутников – людей Вега и Орион не едят. Да и при всем желании не смогли бы. Зубки-то еще молочные.

- На завтрак у нас индейка, на обед – перепелка, на полдник – кролик, а на ужин – шейка перепелки. Все мясо нужно размельчить по примеру бефстроганова. - Кушаем мы вкусно и много, - говорит Мария. – Еще мы пьем определенное козье молоко, каждый раз мучаемся в поисках определенного производителя. Многие мои друзья шутят, мол приюти нас на время, чтобы мы также хорошо кушали.

Кушают малыши только мясо, притом - много мяса. Фото: Предоставлено героем публикации

Кстати, Орион так плохо переносил духоту и жару, что часто отказывался от еды, будучи в зоопарке. Теперь же, в доме с кондиционером кушают брат с сестрой плотно и регулярно. От еды никто не отказывается.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ...

Мария – мама двух очаровательных сыновей. Мальчики были в восторге от новых соседей. Однако, кроме хищников в доме у мамы львят живут собака, кошка, ежик и паук. Мы же говорили – Мария очень любит животных. Практически все домашние к новобранцам отнеслись спокойно. Приняли в семью. А вот дама из того же кошачьего семейства жизнь в одном доме с двумя львятами сочла за оскорбление. С характером особа. Обиделась и не выходит из комнаты, пока в другой находятся хищники.

- Спят малыши в спортзале. Бывает, что мои сыновья шумят, я захожу к ним и говорю: «Тихо, там же дети спят», а они мне: «Мам, мы вообще-то тоже твои дети». Ну что поделать, если для меня все они – дети. Смешно, конечно. Львята просят постоянного внимания, если я пропадаю из поля их зрения, то все, они плачут. Хорошо, что малыши послушные, - говорит Мария. – Кушают по расписанию, засыпают согласно режиму. Идеальные малыши.

Несколько дней львята живут в большой семье с собакой, кошкой, ежиком и пауком. Фото: Предоставлено героем публикации

Но, как и с любыми малышами, нельзя обойтись без неприятностей. Львята пытались съесть шторы и, так как совсем маленькие, ходят в туалет, где захотят. Приятного в этом мало, но, к счастью, крошки потихоньку исправляются. Кстати, это не первое необычное животное, которое Мария временно приютила. До котят это была гиена. Поэтому у мамы большой опыт.

СЕМЬЯ – НАВСЕГДА СЕМЬЯ

Практически ежедневно Марию и львят проведывает ветеринар парка. По его резолюции Мария справляется отлично. Вместе с тем, теперь в гости к жительнице Артема просятся десятки людей. Многие, узнав о том, что у знакомой в доме теперь такие крошки, захотели приехать, чтобы лично увидеть львят. Но мама четко следует рекомендациям специалистов и действует исключительно в интересах малышей.

Мария готова справляться с любыми сложностями ради уже полюбившихся львят. Фото: Предоставлено героем публикации

- Я понимаю, что все хотят потискать львят, но они плохо реагируют на новых людей, поэтому лучше дождаться, когда они вернутся в свой обустроенный домик в парке. К понедельнику все работы уже должны завершиться. Тогда котята и переедут снова в парк, - делится Мария. – Даже не представляю, как буду с ними прощаться. За это время успела к ним прикипеть. Буду рыдать в последний день жизни с ними под одной крышей.

Несмотря на то, что соседями они скоро быть перестанут, семьей будут еще долго. Ведь все мы в ответе за тех, кого приручили. Тем более, что никто здесь не готов просто так отказаться от львят. Мария намерена навещать малышей в зоопарке, наблюдая за тем, как крохи вырастают в царей животных.

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