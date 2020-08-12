«Экологический совет» - совет профессионалов, гарантия безопасности и спокойствия жителей Находки и Приморья

Вид на залив Находка с горы Брат Фото: Вадим ПОПОВ

Виктор Геннадьевич, прошло первое заседание «Экологического совета», какие у вас остались впечатления?

- С предложением создать экологический совет выступили люди, общественность. Они же сами и назвали предложили первых участников в состав. И со мной советовались, не скрою. Вопрос был задан так: - «кто ваши главные противники, нам обязательно надо их пригласить!». Но я ведь их как противников не рассматриваю. Они все профессионалы, а значит союзники в одном большом деле: сохранения экосистемы планеты. По первому образованию я эколог, и только потом – химик. Поэтому все участники экосовета, в первую очередь, коллеги, профессионалы, мнение которых очень для меня важно.

Виктор Гребенюков. Фото: из личного архива

Валентина Тарасова, например, уже не первый год активно участвует во всех процессах. На этапе общественных обсуждений проектно-технического задания на разработку ОВОС(оценка воздействия на окружающую среду) мы получили от нее много предложений и замечаний, которые приняли в проработку и учли в техническом задании. Эти вопросы будут отражены в ОВОС. На этом этапе мы вообще получили ряд действительно ценных рекомендаций. К примеру, была просьба провести детальные расчеты и просчитать зоны действия поражающих факторов. С учетом самого неблагоприятного сценария возникновения аварийных ситуаций. Специалисты просчитывают как происшествия техногенного характера, так и природного, вплоть до падения метеорита. Было много вопросов по анализу существующей техногенной нагрузки на данный район, и как НЗМУ будет вписываться в эту текущую нагрузку. Как это все вместе будет взаимодействовать. Конечно, было много просьб расписать состав объектов, характеристику объектов. И это нормально. Сейчас мы готовим к публикации все предложения и вопросы, и главное – результат обязательно все увидят, когда будет проведена оценка ОВОС.

Не меньше важна и публичность «Экологического совета». Специалисты «ОТВ-Прим» организовали трансляцию совещания, ее можно было увидеть и в прямом эфире, и позже, в пабликах. И кто смотрел, прекрасно понимали, здесь нет какой-по постановки, мне бы в голову не пришло как-то это все режиссировать. Олег Николаевич в довольно жесткой форме озвучил вопросы, которые задают в соцетях. Я старался не упустить ничего, ответить максимально полно. У тех, кто не мог присутствовать лично, была возможность задать вопросы в паблике. Мы далеко не на все вопросы смогли дать ответы оперативно, но обязательно их отработаем. Переведем в бумажное поле, проанализируем, сведем их в единую таблицу и, в соответствии с поручением Олега Николаевича, организуем на нашем сайте отдельную страничку, где будут отражены эти вопросы и, соответственно, ответы на них.

На мой взгляд, первый «Экологический совет» прошел довольно успешно. Не сбылась российская поговорка «Первый блин комом». Все было достойно. Все было на уровне.

- Расскажите поподробнее об открытии «Общественной приемной»

- Мы всегда выражали свою готовность к диалогу. Я готов идти на любую встречу «с открытым забралом». На встрече со студентами общественность выразила заинтересованность в открытии «Общественной приемной», куда они могут приходить и задавать различные вопросы. Если люди интересуются и готовы приходить к нам, то мы это только поддержим. Это важно не только для нас, в первую очередь, для самих граждан. Мы - технические специалисты, прекрасно понимаем, что это за завод, какие используются технологии и насколько он безопасен. И готовы делиться этой информацией, давать разъяснения. В приемной обязательно будет находиться специалист, который примет вопросы от людей в письменном виде. Мы эти вопросы будем фиксировать, обрабатывать и давать письменные ответы, не формальные отписки, а обоснованные, развернутые разъяснения. Так же с определенной периодичностью, на постоянной основе, в этой приемной будут организованны приемные часы узких специалистов: технологов, экологов, механиков. В зависимости от специфики вопросов даже я лично буду участвовать в этом процессе.

- Смогут ли все желающие оставлять резюме в «Общественной приемной»?

- Как я сказал, мы готовы принимать любые вопросы, не только связанные с безопасностью НЗМУ, экологией. Если резюме по каким-то причинам не получилось отправить нам на почту, мы примем его в общественной приемной.

- Помимо Общественной приемной, где еще можно будет получить ответы на волнующие население Находки вопросы?

- На сегодня мы точно понимаем, что ответы на те вопросы, которые люди зададут в общественной приемной, будут отражаться именно там. И сейчас обсуждаем концепцию дальнейшей публикации их в онлайн пространстве. Если это будет полезно и необходимо, мы это обязательно сделаем.

- И последний вопрос – с какой периодичностью будут проходить совещания «Экологического совета»?

- Ближайшее заседание назначено на конец августа, начало сентября. Дату определят сами участники. Мы готовы участвовать в этих встречах хоть каждый день. Разговаривать с общественностью, отвечать на вопросы и выслушивать любое мнение, это для нас важно. Но мы же понимаем, что перед участниками стоит довольно серьезная задача. И им необходимо время, для того, чтобы ознакомиться со всеми материалами, обдумать свои предложения и вопросы. Они профессионалы, вряд ли кто-то из этой команды отнесется к задаче формально. На это и расчет.