Вспышкой вирусной инфекции закончились военные сборы для студентов Дальневосточного университета

Военные сборы закончились неожиданно в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

В редакцию «КП-Владивосток» обратились обеспокоенные родители студентов выпускных курсов ДВФУ, которых 27 июля отправили на военные сборы под Уссурийск. Они сообщили, что после нескольких дней пребывания в части у студентов возникли симптомы ОРВИ, после чего они перестали выходить на связь.

Порядок прохождения сборов предполагает, что телефонами можно пользоваться только в определенное время. В один из таких сеансов связи и поступил звонок. Старшекурсники объяснили, что у многих поднялась температура и их забирают в госпиталь, после чего связь оборвалась.

– Звонил мне ребенок в ночь с 3 на 4 августа. Сказал, чтобы не теряли его, все дружно загремели в госпиталь, – поделился читатель «КП».

Естественно, что родственники забили тревогу, начав обзванивать инстанции. В пресс-службе ДВФУ ситуацию прокомментировали коротко.

– Студенты выпускных курсов, проходящие подготовку в Военном учебном центре ДВФУ, направлены для прохождения практики в воинские части Министерства обороны РФ. Это является обязательным условием для получения статуса офицера или солдата запаса. Перед убытием все студенты прошли военно-врачебную комиссию и предоставили справки об отсутствии коронавируса. Во время нахождения в воинских частях студентам запрещено пользоваться смартфонами, планшетами и прочими гаджетами с функцией выхода в интернет согласно Федеральному закону (N 19-ФЗ от 6 марта 2019 г.). По всем вопросам родители студентов могут обращаться к дежурному ВУЦ по телефону 8 (423) 226-91-23, – констатировал официальный представитель университета.

Сколько студентов отправились на сборы, не сообщается, сами родители говорят, что порядка 100 человек. Сколько из них оказались в госпитале, тоже не известно.

Как чуть позже удалось выяснить родственникам, в госпитале всем, кто проходил военные сборы, поставили предварительный диагноз ОРВИ. Позже стало известно, что сборы, которые должны были закончиться 25 августа, решено прекратить досрочно. Бойцам вернули телефоны, и они смогли нормально поговорить с родственниками.

Сейчас часть студентов вернулась во Владивосток. Местных ребят отправили на карантин по домам, а остальных оставили в кампусе. Другая часть остается в военном госпитале Уссурийска. По словам тех, кто уже дома, у их товарищей тесты выявили коронавирус.

«Комсмолка» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Восточного военного округа. На момент публикации, каких-то новых данных получить не удалось. Редакция следит за развитием событий.

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