Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Названа дата стихийного бедствия

Резкое ухудшение погоды связано с активными разделами. Фото: pixabay.com

Резкое изменение погоды ожидается в Приморье в ближайшие сутки. Об этом сообщают синоптики Примгидромета. Все дело в активных разделах, которые вызовут сильные дожди с грозами. Ливни с количеством 50 миллиметров за 12 часов прогнозируют на юго-западе и западе региона. Вместе с осадками в край прибудет и шквалистый ветер, скорость которого будет варьироваться в пределах 15-20 метров в секунду. В отдельных районных его порывы достигнут 24 метров в секунду. Еще хуже ситуация будет на южном побережье – до 31 метра в секунду.

Конечно, обильные осадки могут стать причиной дождевых паводков. Есть вероятность, что уровень воды поднимется до 1,2 метра. На отдельных участках не исключается вероятность подтопления пониженных территорий.

В связи с резким ухудшением погоды синоптики объявили штормовое предупреждение. Удар стихии придется на 14 августа.

- Ближайшей ночью в городе начнется дождь и сохранится в первую половину дня. Наиболее интенсивный дождь предполагается во второй половине ночи и утром. Не исключена гроза, - отмечают в пресс-службе Примгидромета. - Дождь будет сопровождаться очень сильным юго-восточным ветром, порывы которого будут достигать 26–31 метра в секунду. Ночная температура существенно не изменится, а дневная на 1–3 градуса ниже, чем сегодня.

Горожанам лучше воздержаться от выхода в море и от отдыха вблизи водоемов.

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