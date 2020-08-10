Правительство РФ выделило Приморскому краю еще около 2,2 млрд рублей

Правительство России выделило российским субъектам порядка 100 млрд рублей на компенсацию снижения их доходов из-за пандемии коронавируса. Одна из самых больших дотаций была предусмотрена для Приморья.

По поручению президента России Владимира Путина средства были направлены тем регионам, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленных в мае 100 миллиардов рублей, были ниже поступлений за предыдущий год. Размер дотации для каждого субъекта рассчитывался отдельно с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

В результате, Приморскому краю было выделено из федерального бюджета 2,177 млрд рублей.

«Мы активно работаем с федеральными органами власти, именно по потерям налоговых доходов. И нам оказывают существенную поддержку в этом направлении. В течение нескольких месяцев совместной работы Правительства региона, министерства финансов края, отраслевых ведомств мы смогли доказать наши потери на федеральном уровне. Эти деньги нам направлены дополнительно. Общая сумма финансовых ресурсов, которые мы получили с начала пандемии, благодаря Правительству России, составляет более 5 миллиардов рублей», – заявила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Данная мера, по мнению федеральных властей, поможет стабилизировать экономическую обстановку в регионах, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.