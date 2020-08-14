Режим повышенной готовности продлен в Приморье бессрочно

О продлении режима сообщили в региональном правительстве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональное правительство сообщает – режим повышенной готовности продлили в Приморье бессрочно.Это значит, что все действующие ограничения будут работать до тех пор, пока губернатор их не снимет особым распоряжением.

- Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Его снятие предусмотрено только особым распоряжением главы региона. Предотвратить распространение коронавирусной инфекции помогает соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и поверхностей, - отметили в пресс-службе правительства Приморского края.

Напомним, что за прошедшие сутки в крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 91 человека. Всего с начала эпидемии заразились 8164 жителя региона. С начала пандемии вылечились от болезни 6474 человек. За 24 часа вирус победили еще 60 человек.

Административные комиссии продолжают следить за соблюдением всех правил режима. Так, например, в четверг специалисты проверили больше 2,3 тысячи торговых точек, точек общепита, автобусов и маршруток, такси, баз отдыха и пляжей. Кстати, уже в суды направлено больше 100 административных протоколов, связанных с нарушением элементарных нормативов.

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