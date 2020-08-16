Знаменитый блогер Варламов похвалил Владивосток

Во Владивостоке приподнимаются пешеходные переходы Фото: Сергей БАЛАНОВ

У блогера Ильи Варламова с Владивостоком отношения не самые дружеские. Он бывал в приморской столице несколько раз, и всякий раз обрушивался с критикой, а в ответ получал большое количество негативных комментариев от жителей, в стиле « не нравится – не приезжай».

В основном Варламов критиковал инфраструктуру и общественный транспорт. Именно он назвал Владивосток городом победившего автомобиля и, нужно признать, многие его замечания звучат абсолютно по делу, что не всегда приятно признавать.

В своем рейтинге российских городов Варламов поставил Владивосток на 32 место, намного ниже Хабаровска. Да и вообще, принимая участие в известном споре, что лучше – Владивосток или Хабаровск, сказал, что для него такой вопрос вообще не стоит, однозначно – Хабаровск.

Но все же Варламов доказал, что следит за городом и умеет похвалить, когда есть повод. В своем еженедельном новостном выпуске в Ютубе блогер отвел главу и про дальневосточной столице. В которой «поставил лайк» Владивостоку. Похвалы удостоились приподнятые пешеходные переходы, которые сейчас оборудуют в приморской столице.

В местах пешеходных переходов приподнимают асфальт и наносят «зебру» на получившееся возвышение. Переход становится одновременно и средством успокоения трафика. Теперь уже водители не станут разгоняться перед пешеходом, даже если им кажется, что никого нет. Потому что никому не хочется проезжать на скорости такой своеобразный «лежачий полицейский».

- Хочу отправить пару лайков Владивостоку, где с конца июля начали делать наземные пешеходные переходы, приподнятые над проезжей частью. Это замечательно. Они появились уже на многих улицах, и в администрации города отметили, что подобные переходы должны появиться и в других районах города. Это очень круто, потому что массово в России их пока не делают. Надеюсь, это только первый шаг. Потому что нужно еще подумать об освещении, о безбарьерной среде. Вообще во Владивостоке огромное количество проблем и нужно делать срочно транспортную реформу, потому что город задыхается от автомобилей. Но такие шаги в сторону пешеходов – это замечательно. Вы на правильном пути, – высказался Варламов.

Напомним, такие переходы появились на улице Котельникова, на Светланской в районе Авангарда, а затем действительно начали распространяться по всему городу. Над некоторыми переходами также появились видеокамеры, которые уже фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.

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