Возможны ливни. Синоптики рассказали, когда испортится погода в Приморье

В ближайшие сутки погода будет меняться Фото: Милана СОКОЛ

Переменчивая погода ждет приморцев в начале новой недели. Комфортная для отдыха жара вскоре может смениться на ливни. По прогнозам специалистов «Примпогоды», при этом похолодает на несколько градусов.

Теплые выходные и влияние поля повышенного атмосферного давления в Приморье постепенно сменяет пониженный атмосферный фронт. При этом понедельник будет по-прежнему солнечным и теплым. Воздух прогреется до +25…+30°С. Во Владивостоке сегодня без осадков, ожидается ветер северный, северо-западный, во второй половине дня южный умеренный. Столбики термометров поднимутся до +26...+28°C.

18 августа к краю приблизятся фронтальные разделы циклона, который будет смещаться с территории Китая на Хабаровский край. Днем во вторник и в ночь на среду дожди различной интенсивности пройдут на большей части края. В отдельных районах прогнозируются ливни. Дневная температура при этом понизится на 2 – 4 градуса. Уже в среду осадки должны прекратиться, температура вновь начнет расти.

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