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Партнер автопробега «Пляжный тестдрайв»: сеть спортивных магазинов «Олимп»

В магазинах «Олимп» вы найдёте практически все для спорта и активного отдыха, а эксперты помогут вам разобраться с широким ассортиментом товаров
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24 августа «Комсомольская Правда» совместно с блогерами, фотографами и видеооператорами отправляется в автопробег «Пляжный тестдрайв». Команда исследует самые красивые пляжи Находки и Хасанского района.

Поддерживать нас в этом путешествии будет также крупнейшая дальневосточная сеть спортивных магазинов «Олимп». К команде нашего автопробега присоединится эксперт по туризму Евгений Старов, участник и призер беговых многодневок и соревнований во Владивостоке, Крыму, и даже в Италии. Он будет делиться своим опытом и давать советы по правильному использованию туристического снаряжения.

Вместе с Евгением мы протестируем одежду Arcteryx, обувь Salomon, спальник Sivera, палатку Relaxica/Alexika, посуду Platypus, рюкзак Deuter и многое другое.

Олимп - экипируйся в лучшее!

бизнес-пресс

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